В курице из Польши ПВС обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллёз 0 768

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В курице из Польши ПВС обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллёз
ФОТО: Unsplash

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) в обезкоженных бескостных куриных окорочках польского происхождения обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллёз, свидетельствует обнародованная ПВС информация, пишет ЛЕТА.

ПВС при проведении лабораторной проверки выявила в куриных окорочках бактерии Salmonella Enteritidis.

В службе отмечают, что срок годности партии обезкоженных бескостных куриных окорочков польского происхождения с номером "6450673321" истёк, и продукция больше не находится в продаже.

О выявленном факте ПВС разместила информационное уведомление в Системе быстрого оповещения Европейского союза.

ПВС — это находящееся в подчинении Министерства земледелия государственное учреждение, осуществляющее надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.

#мясо
