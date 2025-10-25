ПВС при проведении лабораторной проверки выявила в куриных окорочках бактерии Salmonella Enteritidis.

В службе отмечают, что срок годности партии обезкоженных бескостных куриных окорочков польского происхождения с номером "6450673321" истёк, и продукция больше не находится в продаже.

О выявленном факте ПВС разместила информационное уведомление в Системе быстрого оповещения Европейского союза.

ПВС — это находящееся в подчинении Министерства земледелия государственное учреждение, осуществляющее надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.