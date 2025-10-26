Днем будет в основном облачно, лишь в утренние и предобеденные часы местами выглянет солнце. Утром и до полудня в крайних северо-восточных районах сохранится дождливая погода, а новая зона осадков, приближающаяся с юго-запада, в течение дня принесет кратковременный дождь и в другие регионы Латвии.

Будет преобладать умеренный южный ветер, в середине дня на морском побережье южный, юго-западный ветер станет порывистым. Днем воздух прогреется лишь на несколько градусов - до +7…+11 градусов.

В Риге с утра ожидается переменная облачность, однако во второй половине дня облаков станет больше и местами пойдет дождь. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +9…+10 градусов.