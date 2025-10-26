Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что за погода? Синоптики раскрыли прогноз на воскресенье в Латвии 0 94

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что за погода? Синоптики раскрыли прогноз на воскресенье в Латвии
ФОТО: Unsplash

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет в основном облачно, лишь в утренние и предобеденные часы местами выглянет солнце. Утром и до полудня в крайних северо-восточных районах сохранится дождливая погода, а новая зона осадков, приближающаяся с юго-запада, в течение дня принесет кратковременный дождь и в другие регионы Латвии.

Будет преобладать умеренный южный ветер, в середине дня на морском побережье южный, юго-западный ветер станет порывистым. Днем воздух прогреется лишь на несколько градусов - до +7…+11 градусов.

В Риге с утра ожидается переменная облачность, однако во второй половине дня облаков станет больше и местами пойдет дождь. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +9…+10 градусов.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге на этой неделе из крана потечет хлорка
Изображение к статье: Кто поможет брошенным детям? Власти Латвии считают – кто угодно, но не госбюджет Эксклюзив!
Изображение к статье: Хор «Kamēr...» в четвёртый раз завоевал главный трофей Европы. Что они спели? Иконка видео
Изображение к статье: В понедельник на погодные условия влияет крупный циклон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео