Перевод часов негативно влияет на биоритмы и самочувствие людей, особенно пожилых, а также не дает ощутимой выгоды для экономики, заявила лектор Таллиннского университета и научный сотрудник Эстонского центра демографии Тийна Тамбаум, сообщает RUS.ERR. По ее словам, особенно тяжело переход переносят пожилые люди, но последствия затрагивают всех.
По словам специалиста, изменение времени нарушает все основные принципы здорового образа жизни - от сна и питания до эмоционального состояния.
"Самое важное - это сон. Перевод часов сбивает ритм сна, влияет на режим питания, движения, добавляет стресса и создаёт путаницу даже в общении с близкими. Естественная жизнь не идет скачками, человек приспосабливается постепенно - как солнце восходит по минутам, а не по часам", - подчеркнула Тамбаум в комментарии для "Актуальной камеры" и портала Rus.ERR.
Она отметила, что сама идея перевода часов пришла из коллективистского общества, где все должны были жить и работать по единому расписанию.
"Но мы давно живем в индивидуалистическом обществе, где важна гибкость и учёт личных особенностей. Это очень советский, коллективистский подход. И при этом перевод часов не дает никакой выгоды для рыночной экономики", - сказала эксперт.
По словам Тамбаум, особенно тяжело переход переносят пожилые люди, но последствия затрагивают всех.
"Пожилым людям труднее адаптироваться, но в целом это стресс для любого человека", - отметила она.
Эксперт считает, что лучший выход - полностью отказаться от перевода часов.
"Если же его всё-таки сохраняют, то стоит подготовиться заранее — сдвигать время сна и бодрствования постепенно, по 5–15 минут в день, чтобы телу было легче привыкнуть", - посоветовала Тийна Тамбаум.
В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 октября, Эстония перейдет на зимнее время. В связи с этим в 4 часа утра стрелки часов нужно будет перевести на час назад.
На зимнее время переходят все страны Европейского союза. Переход на зимнее время осуществляется не по местному, а по среднему Гринвичскому времени. Это значит, что Эстония переведет стрелки часов не в полночь, а в 04:00 по местному времени.
