Перевод часов негативно влияет на биоритмы и самочувствие людей, особенно пожилых, а также не дает ощутимой выгоды для экономики, заявила лектор Таллиннского университета и научный сотрудник Эстонского центра демографии Тийна Тамбаум, сообщает RUS.ERR . По ее словам, особенно тяжело переход переносят пожилые люди, но последствия затрагивают всех.

По словам специалиста, изменение времени нарушает все основные принципы здорового образа жизни - от сна и питания до эмоционального состояния.

"Самое важное - это сон. Перевод часов сбивает ритм сна, влияет на режим питания, движения, добавляет стресса и создаёт путаницу даже в общении с близкими. Естественная жизнь не идет скачками, человек приспосабливается постепенно - как солнце восходит по минутам, а не по часам", - подчеркнула Тамбаум в комментарии для "Актуальной камеры" и портала Rus.ERR.

Она отметила, что сама идея перевода часов пришла из коллективистского общества, где все должны были жить и работать по единому расписанию.

"Но мы давно живем в индивидуалистическом обществе, где важна гибкость и учёт личных особенностей. Это очень советский, коллективистский подход. И при этом перевод часов не дает никакой выгоды для рыночной экономики", - сказала эксперт.

"Пожилым людям труднее адаптироваться, но в целом это стресс для любого человека", - отметила она.

Эксперт считает, что лучший выход - полностью отказаться от перевода часов.

"Если же его всё-таки сохраняют, то стоит подготовиться заранее — сдвигать время сна и бодрствования постепенно, по 5–15 минут в день, чтобы телу было легче привыкнуть", - посоветовала Тийна Тамбаум.

В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 октября, Эстония перейдет на зимнее время. В связи с этим в 4 часа утра стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

На зимнее время переходят все страны Европейского союза. Переход на зимнее время осуществляется не по местному, а по среднему Гринвичскому времени. Это значит, что Эстония переведет стрелки часов не в полночь, а в 04:00 по местному времени.