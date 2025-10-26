Baltijas balss logotype
И лучше выдумать не мог - гидрометцентр о погоде на предстоящую неделю

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
LETA
Изображение к статье: И лучше выдумать не мог - гидрометцентр о погоде на предстоящую неделю

В начале новой недели в Латвии будет дождливо, но в конце недели станет суше и немного прохладнее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC)

В понедельник небо будет затянуто облаками, однако в западных районах небо прояснится. Как ночью, так и днем на большей части территории ожидаются дожди, в восточных районах они будут более сильными. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер. Ночью температура воздуха понизится до +3…+6 градусов, а днем постепенно повысится, достигнув +6…+9 градусов.

Во вторник и среду будет облачно, однако в некоторых местах небо прояснится и будет светить солнце. Во многих местах страны ожидаются дожди. При слабом и умеренном южном ветре в отдельных районах будет образовываться туман, который ухудшит видимость. Ночью температура воздуха опустится до +2…+7 градусов, а днем поднимется до +5…+10 градусов.

Во второй половине недели дневная температура воздуха будет оставаться в пределах +6…+11 градусов, а ночи будут на несколько градусов холоднее, чем в первой половине недели. В выходные дни осадки прекратятся и ожидается относительно сухая погода. Ночи будут осенними, а дневная температура воздуха не превысит +8 градусов, прогнозирует LVĢMC.

#погода
