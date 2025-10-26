В ночь на понедельник в Латвии будет облачно и во многих местах ожидается дождь, однако на западе страны местами возможны прояснения, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Ночью будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов. Погода будет пасмурной, прояснения возможны лишь местами на западе страны.

В Риге ночью небо останется затянутым облаками, временами будет идти дождь. Ожидается слабый до умеренного южный ветер, температура воздуха понизится до +5...+6 градусов.

И в понедельник в небе над Латвией не ожидается значительных прояснений, во многих местах вероятен дождь. Воздух днем прогреется до +6...+9 градусов, прогнозирует ЛЦСГМ.