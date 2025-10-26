Baltijas balss logotype
Случилось: Латвия перевела стрелки часов по стандарту 1981 года 0 525

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Случилось: Латвия перевела стрелки часов по стандарту 1981 года
ФОТО: LETA

В ночь на воскресенье в Латвии произошел переход с летнего на зимнее время - в 4 часа стрелки часов были переведены на один час назад. Впервые летнее время было введено в Латвии в 1981 году.

Как сообщает Министерство экономики, переход на летнее и зимнее время в Латвии регулируется постановлением Кабинета министров от 26 октября 2010 года "О переходе на летнее время". В свою очередь, в Европейском союзе (ЕС) порядок перехода на летнее время определен директивой Европейского парламента и Совета ЕС от 19 января 2001 года, которая определяет начало и конец летнего времени единообразно для всех стран-членов ЕС.

Как отмечают в Минэкономики, хотя на уровне ЕС обсуждался вопрос об отмене перевода времени, единогласного решения принято не было, поскольку многие государства считают, что для отмены перевода необходима полная оценка воздействия на затраты и других аспектов.

Переход на летнее время произойдет 29 марта 2026 года в три часа, при этом часы нужно будет перевести на один час вперед.

Впервые летнее время было введено в Латвии в 1981 году.

Оставить комментарий

