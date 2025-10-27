Все мы живые люди и порой ссоримся и ругаемся. Взрослые могут выяснять "кто виноват" до бесконечности, но если в семье есть ребенок, то, увы, он всегда будет пострадавшим: или без заботы-внимания, или без родителей, или вообще без дома и без всего.

Государственный Контроль Латвии некоторое время назад выпустил исследование с тревожным названием "Отнятое детство. У любого ребенка есть право вырасти в семье". А кабмин Эвики Силини, матери троих детей, актуализировал деятельность сиротских судов.

Нет ничего более постоянного, чем временное

Что же происходит с теми детьми, кто по разным причинам выпал из привычного домашнего очага? В Латвии уже много лет взят официальный курс на так называемую "деинституционализацию" – детские дома, или "учреждения ухода за детьми" сокращены до самого минимума. Я побывал в нескольких таких социальных центрах Риги и могу засвидетельствовать: там находятся от силы десятки детей, причем они только ночуют и питаются, а учатся в обычных школах. А проблема затрагивает — тысячи.

Однако действующее правовое регулирование в нашей стране НЕ предусматривает приемную семью как длительную форму внесемейной заботы. Помещение ребенка и уход за ним в приемную семью предусмотрены ДО момента, когда ребенок может вернуться на попечение родителей, или у него появятся опекуны, или до усыновления ребенка.

При этом по факту 36,21% приемных семей воспитывают детей более 3 лет, 36,36% – от года до трех, 27,43% – более года.

Это еще не все: Государственный Контроль констатировал, что "потенциал деятельности сиротского суда по поискам опекуна во многих случаях нельзя считать соответствующим интересам ребенка".

Как ищут опекунов:

определяют круг всех родственников ребенка, от близких, до дальних, используя данные Регистра жителей;

после нахождения родных проводят действия по переговорам (не только формальные письма, а "используя все возможные рычаги и инструменты..."

сообщают о поддержке лицам, не являющимся родственником ребенка, но желающим получить статус опекуна.

Согласно статье 222

Этот раздел Гражданского Закона утверждает неколебимое правило "оставшемуся без попечения родителей ребенку необходим опекун".

Кто статус опекуна не получит:

лицо почтенного возраста и в силу этого неспособно нести обязанности;

состояние здоровья препятствует опекунству;

на попечении лица уже находится несколько человек, в том числе детей.

Также в документе, подготовленном для Кабинета Министров, указано "то обстоятельство, что лицо живет за границей, само по себе не причина, чтобы лицо исключить из списка потенциальных опекунов ребенка". То есть фактически нашего младенца могут запросто отправить из Латвии в Ирландию, к обеспеченной тете, например. В современной трактовке прав ребенка это точно лучше, чем национальный детдом.

Кто опекунами не могут быть

те, кого родитель (родители) потенциальной сироты уже заранее исключили конкретных лиц из числа потенциальных опекунов;

лица, осужденные за насильственные преступления, если их судимость не погашена;

если ранее человек исполнял обязанности опекуна недобросовестно, и они у него были отняты – вторично стать опекуном нельзя;

сами члены Сиротского суда не имеют права вступать в опеку над ребенком, иначе – конфликт интересов!

и еще в Латвии опеку над ребенком не имеет права принять на себя несовершеннолетний. Однако, в 16-17 лет современные тинейджеры могли бы, с пользой и для себя, и для общества, позаботиться, к примеру, о сестре-братике дошкольного возраста. Если, конечно, власти взяли бы на себя материальное обеспечение, помогли бы советом. Ведь это не хуже, чем чужие люди?

Портрет местной семьи

В Латвии на начало 2025 года было в общей сложности 478 286 семей, что оказалось на 1,7% меньше, чем в начале 2024 года (по данным центростат).

85 566 – женатые пары, и в семьях не живут другие дети,

82 874 – женатые пары, и в семье есть хотя бы один ребенок, не достигший 18 лет;

21 363 пары, проживающих в незарегистрированном сожительстве без детей и из них –

16 842 семьи, где есть хотя бы один ребенок, не достигший 18 лет;

15 955 семей отца-одиночки с хотя бы одним несовершеннолетним ребенком, – 93 495 семей одиноких матерей, в которых есть хотя бы один ребенок, не достигший 18 лет.

Цифры на лето-2025 в Риге в приемных семьях растет 344 ребенка – это почти четверть от общей цифры по стране. Сиротский суд нашего города "прогнозирует существенный объем работы".

А деньги где взять?

Несмотря на то, что в стране выпросить лишний евро практически невозможно — все бюджетные приоритеты нынче направляются на войну – но на детей в 2026 году намерены выделить побольше... аж на 76 997 евро. При этом предполагается, что в 2026-ом в приемных семьях Латвии будет расти 1464 ребенка. Это ж какая государственная щедрость — целых 52 евро и 59 центов на ребенка в год.

При этом, не считаясь с материальными проблемами приютившей семьи, суд все время будет держать под надзором: "сиротский суд представляет личные и имущественные интересы и права помещенного в приемную семью ребенка".

Однако, если мы обратимся к вышеприведенной статистике чайлд-фри, то поймем, что в стране просто неисчерпаемые ресурсы семей, которые либо уже считают себя отработавшими родительский долг, либо изначально манкируют таковым. Ведь в современной жизни так много потребительских удовольствий, кроме скучных функций рождения и воспитания.