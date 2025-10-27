Baltijas balss logotype
Осторожно: на Южном мосту в Риге резко снижают разрешенную скорость движения 0 648

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Осторожно: на Южном мосту в Риге резко снижают разрешенную скорость движения

С пятницы, 31 октября, до весны следующего года на Южном мосту (Dienvidu tilts) будет снижена разрешённая скорость движения — с 70 км/ч до 50 км/ч.

Снижение допустимой скорости на Южном мосту — ежегодная мера, цель которой заключается в повышении безопасности дорожного движения на эстакадах моста в зимний сезон.

Ограничение скорости будет действовать на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас и в противоположном направлении — от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.

Ограничение останется в силе до весны следующего года, а перед его отменой самоуправление сообщит об этом дополнительно.

Замена дорожных знаков запланирована на пятницу в период с 10:00 до 15:00.

Владельцам транспортных средств рекомендуется не откладывать подготовку автомобиля к зимнему сезону: своевременно оснастите автомобиль зимними шинами, замените жидкость для омывателя стёкол на незамерзающую, а также выполните другие необходимые работы, чтобы машина была готова к зимним условиям и не создавала опасности для других участников дорожного движения.

#южный мост
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео