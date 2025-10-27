Baltijas balss logotype
Растёт число пострадавших от насилия, получающих помощь 0 322

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Растёт число пострадавших от насилия, получающих помощь
ФОТО: Unsplash

В прошлом году 704 совершеннолетних лица, пострадавших от насилия, получили услуги социальной реабилитации, что на 193 человека больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, пишет ЛЕТА.

По сравнению с 2022 годом услуги социальной реабилитации в прошлом году были предоставлены на 312 человек больше.

В 589 случаях насилие произошло в семье, а в 115 — вне семьи.

Из общего числа пострадавших, получивших социальную реабилитацию, 667 были женщины и 37 — мужчины.

Чаще всего — в 270 случаях — пострадавшие столкнулись с психологическим насилием, из них 232 человека — в семье. В 107 случаях речь шла о физическом насилии (в том числе 97 — в семьях), в 15 — о сексуальном (в четырёх случаях — в семье), а в 20 случаях — об экономическом насилии (19 из них — в семье).

Ещё 292 человека испытали сразу несколько видов насилия, из них 237 — в семейной среде.

#насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
