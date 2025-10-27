Ночь будет преимущественно пасмурной, с дождями. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье - порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +2…+7 градусов.

Днем местами выглянет солнце, больше осадков ожидается в Курземе. Будет преобладать слабый и умеренный южный ветер, в Курземе - западный. Максимальная температура воздуха составит +5…+10 градусов.

В Риге ночь будет пасмурной и дождливой, небольшой дождь возможен также во второй половине дня во вторник. Температура воздуха в столице ночью составит около +5 градусов, днем - до +8 градусов.