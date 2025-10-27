Baltijas balss logotype
В понедельник на погодные условия влияет крупный циклон 0 367

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В понедельник на погодные условия влияет крупный циклон
ФОТО: LETA

В понедельник в разных регионах Латвии, особенно в Видземе и Латгале, пройдут дожди, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Вечером больше осадков будет на юге страны, особенно на юге Курземе.

В первой половине дня солнце выглянет в основном в Курземе, а позже — и в других регионах Латвии.

Ветер будет слабым, южного направления, в Латгале порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов.

В Риге в первой половине дня местами будет идти дождь, а после полудня облачность уменьшится. При слабом южном ветре воздух прогреется до +7..+8 градусов.

На погодные условия влияет крупный циклон.

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
