В реках Латвии повышается уровень воды 0 381

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В реках Латвии повышается уровень воды
ФОТО: LETA

После субботних дождей в реках Латвии повышается уровень воды — в некоторых местах на западе и в центральной части страны он поднялся более чем на метр, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В субботу больше всего осадков выпало на юго-западе Видземе и в Земгале. Наибольшее количество осадков — 38 миллиметров — зафиксировано в Риге, что составляет половину месячной нормы.

В Лиелупе выше Елгавы уровень воды поднялся примерно на метр, в Мусе у Бауски — на 1,1 метра. Также в реках бассейна Лиелупе — Берзе, Мисе и Свэте — уровень воды повысился примерно на метр.

В верховьях реки Огрe уровень воды поднялся на метр, но за последние сутки немного снизился. В нижнем течении Огрe вода поднялась на 40–80 сантиметров.

В Малой Югле уровень воды поднялся на полметра, в Большой Югле — более чем на метр. В других реках Видземе, а также в реках Латгале подъём уровня воды был менее значительным.

В реках Курземе уровень воды во многих местах повысился примерно на метр.

Температура воды в реках, озёрах и в море составляет от 7 до 10 градусов.

На этой неделе временами ожидается дождь, и в некоторых реках повышение уровня воды продолжится, прогнозируют синоптики.

#погода
Оставить комментарий

