Латвийский молодежный хор «Kamēr...» под художественным руководством и дирижированием Юргиса Цабулиса в воскресенье в испанском городе Толоса в четвёртый раз за время своего существования завоевал престижный трофей Европейского хорового конкурса «Grand Prix», пишет ЛЕТА.

В Толосе «Kamēr...» соревновался с хорами «Imusicapella» и «Los Cantantes de Manila» с Филиппин, «The Resonanz Children’s Choir» из Индонезии и латвийским хором «Sōla».

В финале конкурса хор «Kamēr...» исполнил композицию Адольфа Склулте «Jūrai», произведение Генри Пёрселла и Свена Давида Сандстрема «Hear My Prayer, O Lord», «Factum est silentium» Ричарда Дэринга, «A Drop in the Ocean» Эрика Эшенвалдса и «Sine Sole Nihil Sum» Тадеи Вулц.

Право участвовать в финале Европейского хорового «Grand Prix» в этом году «Kamēr...» получил осенью прошлого года, победив в Международном хоровом конкурсе имени профессора Георгия Димитрова в болгарском городе Варна.

Второй хор из Латвии, участвовавший в финале — «Sōla» под руководством дирижёра и художественного руководителя Каспара Адамсонса — получил путёвку в Толосу в прошлом году, одержав победу в Международном конкурсе хоров Балтийского моря в Юрмале. Это уже третье участие хора «Sōla» в финале Европейского хорового «Grand Prix».

Европейская Лига Большого приза по хоровому пению — это ежегодный конкурс, в котором участвуют победители шести европейских хоровых конкурсов, при этом участниками могут быть хоры со всего мира.

Основанный в 1990 году хор «Kamēr...» ранее уже трижды побеждал в этом конкурсе — в 2004 году под руководством дирижёра Мариса Сирмайса, в 2013 году под руководством Яниса Лиепиньша и в 2019 году под управлением Айвиса Гретерса.