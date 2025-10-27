Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хор «Kamēr...» в четвёртый раз завоевал главный трофей Европы. Что они спели? 1 465

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хор «Kamēr...» в четвёртый раз завоевал главный трофей Европы. Что они спели?
ФОТО: Youtube

Латвийский молодежный хор «Kamēr...» под художественным руководством и дирижированием Юргиса Цабулиса в воскресенье в испанском городе Толоса в четвёртый раз за время своего существования завоевал престижный трофей Европейского хорового конкурса «Grand Prix», пишет ЛЕТА.

В Толосе «Kamēr...» соревновался с хорами «Imusicapella» и «Los Cantantes de Manila» с Филиппин, «The Resonanz Children’s Choir» из Индонезии и латвийским хором «Sōla».

В финале конкурса хор «Kamēr...» исполнил композицию Адольфа Склулте «Jūrai», произведение Генри Пёрселла и Свена Давида Сандстрема «Hear My Prayer, O Lord», «Factum est silentium» Ричарда Дэринга, «A Drop in the Ocean» Эрика Эшенвалдса и «Sine Sole Nihil Sum» Тадеи Вулц.

Право участвовать в финале Европейского хорового «Grand Prix» в этом году «Kamēr...» получил осенью прошлого года, победив в Международном хоровом конкурсе имени профессора Георгия Димитрова в болгарском городе Варна.

Второй хор из Латвии, участвовавший в финале — «Sōla» под руководством дирижёра и художественного руководителя Каспара Адамсонса — получил путёвку в Толосу в прошлом году, одержав победу в Международном конкурсе хоров Балтийского моря в Юрмале. Это уже третье участие хора «Sōla» в финале Европейского хорового «Grand Prix».

Европейская Лига Большого приза по хоровому пению — это ежегодный конкурс, в котором участвуют победители шести европейских хоровых конкурсов, при этом участниками могут быть хоры со всего мира.

Основанный в 1990 году хор «Kamēr...» ранее уже трижды побеждал в этом конкурсе — в 2004 году под руководством дирижёра Мариса Сирмайса, в 2013 году под руководством Яниса Лиепиньша и в 2019 году под управлением Айвиса Гретерса.

Читайте нас также:
#культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Вот по песням Латвия в первых рядах...Жаль,что это не приносит дохода и не улучшает качество жизни населения...😀👅

    8
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медик-фронтовик награждена дипломом «Европейский человек в Латвии»
Изображение к статье: Латыши готовы отдавать долги чаще, чем нелатыши — по крайней мере на словах
Изображение к статье: Латвийская собственность оказалась на чужой территории – как быть? Эксклюзив!
Изображение к статье: В среду возле Сейма пройдет акция протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео