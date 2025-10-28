Baltijas balss logotype
В Латвии снова переменится погода - синоптики

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии снова переменится погода - синоптики
ФОТО: Unsplash

В среду во многих районах Латвии выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Ночью будет преимущественно облачно, во многих местах пройдут кратковременные дожди. Местами возможен туман. При слабом южном и юго-западном ветре температура воздуха понизится до +3…+8 градусов.

Днем, начиная с западных районов страны, облачность сократится. В отдельных местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +7…+11 градусов.

В Риге в среду значительных осадков не ожидается, местами выглянет солнце. будет дуть слабый южный и юго-западный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

#погода
