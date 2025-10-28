Baltijas balss logotype
В Риге откроется ещё одна станция техосмотра CSDD 0 2333

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге откроется ещё одна станция техосмотра CSDD

В Риге появится ещё одна станция технического осмотра легковых автомобилей, сообщил во вторник в эфире TV3 председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенок, пишет ЛЕТА.

В настоящее время в Риге легковые автомобили можно пройти технический осмотр только на станции на улице Антенас, где нередко образуются длинные очереди. CSDD планирует до конца этого года открыть новую станцию технического осмотра на улице Латгалес, за Румбулой.

На новой станции будет восемь линий осмотра. Она будет немного меньше, чем на Антенас, но, по оценке Аксенокса, открытие новой станции должно существенно сократить очереди на технический осмотр в Риге.

Как уже сообщалось, несколько дней назад CSDD официально открыла новую станцию технического осмотра в Марупе, которая обслуживает транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонн, то есть грузовые автомобили.

Читайте нас также:
#csdd
Оставить комментарий

