Во вторник в Курземе ожидаются более обильные осадки 0 111

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Во вторник в Курземе ожидаются более обильные осадки

Во вторник в различных районах Латвии пройдут дожди, при этом больше всего осадков выпадет в первой половине дня в Курземе, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В западной части Курземе возможны грозы и град.

Небо в основном будет покрыто облаками, местами выглянет солнце. Ожидается слабый южный ветер, а на западном побережье Курземе он будет дуть с моря.

Максимальная температура воздуха составит от +6 до +10 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачный день, в поздние послеполуденные часы возможен небольшой дождь. При слабом до умеренного южном ветре воздух прогреется до +8 градусов.

Погодные условия определяются областью низкого давления.

#погода
