Во вторник в различных районах Латвии пройдут дожди, при этом больше всего осадков выпадет в первой половине дня в Курземе, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.
В западной части Курземе возможны грозы и град.
Небо в основном будет покрыто облаками, местами выглянет солнце. Ожидается слабый южный ветер, а на западном побережье Курземе он будет дуть с моря.
Максимальная температура воздуха составит от +6 до +10 градусов.
В Риге ожидается преимущественно облачный день, в поздние послеполуденные часы возможен небольшой дождь. При слабом до умеренного южном ветре воздух прогреется до +8 градусов.
Погодные условия определяются областью низкого давления.
