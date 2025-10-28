Во вторник в различных районах Латвии пройдут дожди, при этом больше всего осадков выпадет в первой половине дня в Курземе, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В западной части Курземе возможны грозы и град.

Небо в основном будет покрыто облаками, местами выглянет солнце. Ожидается слабый южный ветер, а на западном побережье Курземе он будет дуть с моря.

Максимальная температура воздуха составит от +6 до +10 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачный день, в поздние послеполуденные часы возможен небольшой дождь. При слабом до умеренного южном ветре воздух прогреется до +8 градусов.

Погодные условия определяются областью низкого давления.