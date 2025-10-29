Оппозиционные партии Сейма выступили с инициативой ввести обязательные консультации перед проведением аборта. В этих консультациях должны были бы участвовать как женщина, желающая прервать беременность, так и потенциальный отец ребёнка. Каково мнение общества по этому вопросу, выясняла передача TV3 «900 секунд».

Оппозиционные партии предлагают ввести в Латвии обязательные консультации перед прерыванием беременности, в которых мог бы участвовать и отец ребёнка, а если пациентке меньше 16 лет – её родители или опекуны.

Около двух пятых, или 38% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет, указали, что поддерживают введение обязательных консультаций перед абортом. Из них 15% ответили однозначным «да», а 23% — «скорее да».

В то же время чуть более двух пятых, или 43% жителей, указали, что не поддерживают введение таких обязательных консультаций в Латвии.

Почти пятая часть, или 19% респондентов, не выразили конкретного мнения по данному вопросу.

TV3