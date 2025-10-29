В среду в Латвии, с появлением солнца, температура воздуха повысится до +7..+11 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Облачность начнёт уменьшаться с западной части страны. Во многих местах ожидаются осадки — в основном кратковременные и небольшие дожди. Будет дуть слабый юго-западный ветер.

В Риге существенных осадков не ожидается, время от времени будет светить солнце, ветер будет слабым, юго-западного направления. Температура воздуха достигнет +10 градусов.

На погодные условия влияет область пониженного давления.