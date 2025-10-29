Когда протекает кран, пропадает электричество, не нагреваются радиаторы или ломается унитаз, первый звонок часто получает именно управляющий, но в большинстве случаев такие проблемы должен решать сам владелец квартиры.

В управлении жилыми домами граница между ответственностью управляющего и владельца квартиры часто кажется размытой, но на самом деле закон четко определяет права и обязанности каждой стороны. Чтобы дом был безопасным и не терял свою ценность, как управляющие, так и владельцы должны четко понимать, где заканчивается участие одной стороны и начинается участие другой.

Что делает управляющий?

Управляющие жилыми домами действуют в соответствии с Законом об управлении жилыми домами, Законом о собственности на квартиры и Постановлением Кабинета министров № 907, и их обязанность состоит в обеспечении выполнения задач по управлению, поставленных владельцами квартир.

Эти нормативные акты четко определяют, что задача управляющего состоит в том, чтобы заботиться о частях общей собственности — конструкциях здания, крыше, лестничных клетках, подвалах, стояках и других инженерных сетях общего пользования, — объясняет Диана Фриденберга, руководитель отдела управления жилыми зданиями компании «Civinity». «Управляющий организует осмотр здания, планирует и руководит ремонтными работами, заключает договоры с поставщиками коммунальных услуг и администрирует платежи владельцев, обеспечивая постоянное хорошее техническое состояние здания и безопасность его жителей.

В его обязанности также входит контроль технического состояния здания и координация плановых ремонтных работ, чтобы предотвратить возможные повреждения, прежде чем они перерастут в серьезные проблемы», — объясняет Д. Фриденберга.

Где начинается ответственность владельцев?

Владельцы, в свою очередь, отвечают за электропроводку в квартире, внутренний ремонт и сантехнику, в том числе туалет. Проще говоря, все, что находится в пределах квартиры и обслуживает только конкретную недвижимость, находится в ведении владельца.

«Многоквартирный дом является совместной собственностью, и каждый житель владеет его частью, поэтому владельцы должны понимать, что их роль не ограничивается только оплатой счетов и заботой о своей квартире. Они должны участвовать в общих собраниях, голосовать за решения и следить за состоянием здания. Решения о ремонтных работах, улучшениях и развитии дома не только в компетенции управляющего — они должны приниматься совместно с владельцами квартир, сотрудничая и согласовывая приоритеты», — отмечает Д. Фриденберга, добавляя, что также важно своевременно оплачивать услуги по управлению и коммунальные услуги. «Это одно из важнейших условий, чтобы дом мог претендовать, например, на софинансирование или кредит на реновацию. Долги не только создают напряженность между жителями, но и тормозят любые инициативы по развитию».

Почему нужно сотрудничать?

Доверительное сотрудничество между управляющим и владельцами является основой хорошего управления домом.

«Только при открытом общении и совместном принятии решений можно поддерживать здание в хорошем техническом состоянии, обеспечивать плановые ремонтные работы и сохранять стоимость недвижимости. По этой причине «Civinity» в своей работе подчеркивает принцип партнерства — организует общие собрания владельцев квартир, поддерживает регулярную коммуникацию по различным каналам и помогает жильцам понять свои обязанности.

Чтобы решения принимались быстрее, компания также предлагает помощь в создании ассоциаций собственников квартир, что способствует оперативному решению вопросов, связанных с содержанием, ремонтом и благоустройством общей собственности. Такая практика уже зарекомендовала себя как эффективная модель сотрудничества в нескольких домах», — говорит Д. Фриденберг.

Четкие границы = упорядоченный дом

Управляющий не является личным мастером жильцов, а является партнером, задача которого — заботиться об общей собственности и ее устойчивости.

«Каждый владелец квартиры, в свою очередь, должен взять на себя ответственность за свою собственность и активно участвовать в принятии решений, которые затрагивают все здание. Только сотрудничая и осознавая свою роль, можно обеспечить безопасность, чистоту и долгосрочную сохранность дома. Наша цель — не просто управлять, но и помочь владельцам осознать, что они сами являются хозяевами своего дома. Управляющая компания не несет ответственности за ваш туалет, но мы несем ответственность за то, чтобы все здание в целом было безопасным, функциональным и ухоженным», — напоминает Д. Фриденберг.