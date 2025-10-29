Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Границы ответственности управляющего: где начинаются обязанности владельца квартиры? 1 436

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Границы ответственности управляющего: где начинаются обязанности владельца квартиры?

Когда протекает кран, пропадает электричество, не нагреваются радиаторы или ломается унитаз, первый звонок часто получает именно управляющий, но в большинстве случаев такие проблемы должен решать сам владелец квартиры.

В управлении жилыми домами граница между ответственностью управляющего и владельца квартиры часто кажется размытой, но на самом деле закон четко определяет права и обязанности каждой стороны. Чтобы дом был безопасным и не терял свою ценность, как управляющие, так и владельцы должны четко понимать, где заканчивается участие одной стороны и начинается участие другой.

Что делает управляющий?

Управляющие жилыми домами действуют в соответствии с Законом об управлении жилыми домами, Законом о собственности на квартиры и Постановлением Кабинета министров № 907, и их обязанность состоит в обеспечении выполнения задач по управлению, поставленных владельцами квартир.

Эти нормативные акты четко определяют, что задача управляющего состоит в том, чтобы заботиться о частях общей собственности — конструкциях здания, крыше, лестничных клетках, подвалах, стояках и других инженерных сетях общего пользования, — объясняет Диана Фриденберга, руководитель отдела управления жилыми зданиями компании «Civinity». «Управляющий организует осмотр здания, планирует и руководит ремонтными работами, заключает договоры с поставщиками коммунальных услуг и администрирует платежи владельцев, обеспечивая постоянное хорошее техническое состояние здания и безопасность его жителей.

В его обязанности также входит контроль технического состояния здания и координация плановых ремонтных работ, чтобы предотвратить возможные повреждения, прежде чем они перерастут в серьезные проблемы», — объясняет Д. Фриденберга.

Где начинается ответственность владельцев?

Владельцы, в свою очередь, отвечают за электропроводку в квартире, внутренний ремонт и сантехнику, в том числе туалет. Проще говоря, все, что находится в пределах квартиры и обслуживает только конкретную недвижимость, находится в ведении владельца.

«Многоквартирный дом является совместной собственностью, и каждый житель владеет его частью, поэтому владельцы должны понимать, что их роль не ограничивается только оплатой счетов и заботой о своей квартире. Они должны участвовать в общих собраниях, голосовать за решения и следить за состоянием здания. Решения о ремонтных работах, улучшениях и развитии дома не только в компетенции управляющего — они должны приниматься совместно с владельцами квартир, сотрудничая и согласовывая приоритеты», — отмечает Д. Фриденберга, добавляя, что также важно своевременно оплачивать услуги по управлению и коммунальные услуги. «Это одно из важнейших условий, чтобы дом мог претендовать, например, на софинансирование или кредит на реновацию. Долги не только создают напряженность между жителями, но и тормозят любые инициативы по развитию».

Почему нужно сотрудничать?

Доверительное сотрудничество между управляющим и владельцами является основой хорошего управления домом.

«Только при открытом общении и совместном принятии решений можно поддерживать здание в хорошем техническом состоянии, обеспечивать плановые ремонтные работы и сохранять стоимость недвижимости. По этой причине «Civinity» в своей работе подчеркивает принцип партнерства — организует общие собрания владельцев квартир, поддерживает регулярную коммуникацию по различным каналам и помогает жильцам понять свои обязанности.

Чтобы решения принимались быстрее, компания также предлагает помощь в создании ассоциаций собственников квартир, что способствует оперативному решению вопросов, связанных с содержанием, ремонтом и благоустройством общей собственности. Такая практика уже зарекомендовала себя как эффективная модель сотрудничества в нескольких домах», — говорит Д. Фриденберг.

Четкие границы = упорядоченный дом

Управляющий не является личным мастером жильцов, а является партнером, задача которого — заботиться об общей собственности и ее устойчивости.

«Каждый владелец квартиры, в свою очередь, должен взять на себя ответственность за свою собственность и активно участвовать в принятии решений, которые затрагивают все здание. Только сотрудничая и осознавая свою роль, можно обеспечить безопасность, чистоту и долгосрочную сохранность дома. Наша цель — не просто управлять, но и помочь владельцам осознать, что они сами являются хозяевами своего дома. Управляющая компания не несет ответственности за ваш туалет, но мы несем ответственность за то, чтобы все здание в целом было безопасным, функциональным и ухоженным», — напоминает Д. Фриденберг.

Читайте нас также:
#домоуправление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • VU
    Vards Uzvards
    29-го октября

    Тухлая реклама от домоуправа, снимающего с себя ответственность.

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Один вызов бригады - 200 евро: стало известно, сколько стоит налогоплательщикам лечение мигрантов
Изображение к статье: «Просто бумажка с надписью!» Пенсионные удостоверения в Латвии выглядят убого
Изображение к статье: В Даугавпилсе поменяли почти все советские лифты: сколько это стоит? Эксклюзив!
Изображение к статье: В четверг в Латвии будет облачно, местами сумрачно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео