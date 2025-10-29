Температура воздуха в Латвии в начале ноября будет на несколько градусов выше нормы, временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В последние два дня октября небо будет покрыто облаками, местами пройдёт небольшой дождь, более интенсивные осадки прогнозируются вечером четверга и в ночь на пятницу. Ночью и утром 31 октября на южном побережье Курземе возможны порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7…+11 градусов.

Ожидается, что в субботу выглянет солнце, а в воскресенье местами пойдёт дождь. В Курземе температура воздуха может подняться до +13 градусов.

Минимальная температура воздуха по ночам на этой и следующей неделе будет выше нуля, в самые тёплые ночи — +6…+10 градусов. Если температура воздуха периодически будет подниматься выше +10 градусов, на следующей неделе могут быть побиты некоторые температурные рекорды.

Дожди ожидаются и на следующей неделе. Ветер в основном будет слабым или умеренным, преимущественно западного и юго-западного направления.