Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ноябрь удивит: синоптики обещают редкую для этого времени погоду 1 12374

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ноябрь удивит: синоптики обещают редкую для этого времени погоду
ФОТО: LETA

Температура воздуха в Латвии в начале ноября будет на несколько градусов выше нормы, временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В последние два дня октября небо будет покрыто облаками, местами пройдёт небольшой дождь, более интенсивные осадки прогнозируются вечером четверга и в ночь на пятницу. Ночью и утром 31 октября на южном побережье Курземе возможны порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7…+11 градусов.

Ожидается, что в субботу выглянет солнце, а в воскресенье местами пойдёт дождь. В Курземе температура воздуха может подняться до +13 градусов.

Минимальная температура воздуха по ночам на этой и следующей неделе будет выше нуля, в самые тёплые ночи — +6…+10 градусов. Если температура воздуха периодически будет подниматься выше +10 градусов, на следующей неделе могут быть побиты некоторые температурные рекорды.

Дожди ожидаются и на следующей неделе. Ветер в основном будет слабым или умеренным, преимущественно западного и юго-западного направления.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
37
7
1
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    29-го октября

    18-го всё равно будет день стылых рож. Всегда так. Обычно в эти дни уж подмораживает и иногда снега насыпает. 🙄

    26
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Один вызов бригады - 200 евро: стало известно, сколько стоит налогоплательщикам лечение мигрантов
Изображение к статье: «Просто бумажка с надписью!» Пенсионные удостоверения в Латвии выглядят убого
Изображение к статье: В Даугавпилсе поменяли почти все советские лифты: сколько это стоит? Эксклюзив!
Изображение к статье: В четверг в Латвии будет облачно, местами сумрачно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео