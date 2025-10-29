Baltijas balss logotype
«Просто бумажка с надписью!» Пенсионные удостоверения в Латвии выглядят убого 0 1299

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: «Просто бумажка с надписью!» Пенсионные удостоверения в Латвии выглядят убого

Читательница портала la.lv высказала недовольство внешним видом латвийских пенсионных удостоверений. По словам женщины, они сделаны «небрежно и не действуют за пределами страны».

Яна пишет: «У меня наболевший вопрос о пенсионном удостоверении. Это просто неуважение к нам! Бумажка, на которой по-латышски напечатано “Pensionāra apliecība”, а имя, фамилия и персональный код вписаны синей ручкой.

В 2012 году я была в Лувре, в Париже, и проходила без очереди как пенсионерка — мне было СТЫДНО. Кто может прочитать, что там написано от руки, да ещё и только на латышском?

До сих пор ничего не изменилось. Почему мы не можем, пусть даже за плату, получить цифровое удостоверение?

В Венгрии все пенсионеры из стран ЕС ездят в общественном транспорте бесплатно. А мне просто хочется не стыдиться показывать своё удостоверение».

«Это лишь частично является правдой»

Пресс-секретарь Государственного агентства социального страхования (VSAA) Ивета Дайне объясняет ситуацию.

Согласно правилам Кабинета министров, VSAA выдаёт удостоверения лицам, получающим пенсию по возрасту или выслуге лет.

Пенсионное удостоверение — это ламинированная пластиковая карта стандартного размера (85,5×54 мм) с печатью и голографической защитой. На обороте находится голограмма, подтверждающая статус получателя пенсии.

Что касается поездок за границу — в музеях и других учреждениях за рубежом при предоставлении скидок для пенсионеров обычно требуют документ, удостоверяющий личность и возраст, а не пенсионное удостоверение другой страны.

К слову, в июле 2025 года VSAA предложило отказаться от выдачи таких удостоверений: их дизайн устарел, производство создаёт административную нагрузку, а статус пенсионера можно подтвердить паспортом или ID-картой.

Министерство благосостояния рассматривает это предложение и консультируется с организациями пожилых людей.

Редакция отмечает, что удостоверения пенсионеров выдаются бесплатно. Однако в интернете действительно можно найти фотографии, где данные на карточке вписаны от руки.

#пенсионеры #документы
