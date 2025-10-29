От должности отстранена директор детско-юношеской спортивной школы Баускского края Бирута Грантиня, которая руководила учреждением почти 40 лет, пишут общественные СМИ.

Теперь в самоуправлении начат аудит с целью проверить, соответствует ли действительности полученная информация о возможных нарушениях в учебном заведении. Должностные лица самоуправления подробных комментариев до завершения аудита не дают, но отстраненная Грантиня говорит, что выполняла работу добросовестно.

Решение о ее отставке самоуправление Баускского края приняло в начале октября. Тогда и было решено начать проверку, которую обещают завершить до конца года.

"Основания для проведения аудита на самом деле были уже в прошлом периоде сотрудничества, но их определенно добавилось после проведении тарификации для педагогов спортивных школ, вызвавшей довольно ощутимое недовольство, да и от надзирающего отдела образования поступили вопросы. Значит, не все представлялось прозрачным, сигналы поступали и от родителей", - рассказал исполнительный директор самоуправления Баускского края Ивар Романов.

Какие именно нарушения были и какие причины указаны в докладе, ни самоуправление, ни отстраненная глава спортшколы не готовы комментировать до завершения аудита.

"Придет время, я скажу, но я считаю все происходящее оскорблением достоинства и несоответствующей оценкой моей работы. И сейчас я настроена на то, что не оставлю это дело таким образом. Пусть решают - аудит есть аудит. Как человек я работала очень добросовестно, самоотверженно, и новые спортивные корпуса построены именно в мое время, - пояснила Грантиня.

Тренеры, к которым обратились журналисты Lsm.lv, отметили, что решение поступило неожиданно. Они признают, что ранее проблем в сотрудничестве не испытывали, но уже предоставили свои объяснения самоуправлению.

"Сначала был шок и непонимание - что, почему? Конечно, сейчас неизвестно, что будет и как будет, подождем результатов и посмотрим", - рассказал футбольный тренер школы Артур Купчиунс.

Недоумение выразили также опрошенные родители, отметившие, что, хотя у директора строгий характер, серьёзных конфликтов ранее не возникало.