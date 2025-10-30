Baltijas balss logotype
Открываются двери лифта — а там шахта… Дом в Пурвциемсе годами находится в шаге от трагедии

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Открываются двери лифта — а там шахта… Дом в Пурвциемсе годами находится в шаге от трагедии
ФОТО: dreamstime

Жители и управляющие компании советских домов сталкиваются с множеством проблем. Одна из самых заметных — регулярно выходящие из строя лифты. Они не только часто останавливаются, но, как оказалось, их двигатели могут даже загореться, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Жителям дома на улице Пурвциема при каждом выходе из квартиры остаётся только гадать — лифт сегодня будет работать или нет. Последней каплей стал пожар, уничтоживший двигатель лифта.

«Мы уже месяц ходим пешком. Ну сколько можно, ребята, я не понимаю! Вчера около 17:00 я спустился с 12-го этажа. Я живу на последнем этаже, а механизм находится ещё выше — на чердаке. Такой запах стоял, потом приехали пожарные», — рассказал житель дома Ахмед.

Спасатели со шлангами поднимались на последний этаж, отключили питание моторного отсека и полезли внутрь. Внутри двигателя произошло задымление из-за горящей смазки. Борясь с огнём, пожарные сообщили жителям верхних этажей: здание нужно покинуть без вариантов.

Для 85-летней Ванды эвакуация стала настоящим испытанием: «Что-то сумасшедшее. — [Degpunktā: Вам кто-то помог подняться наверх или вы сами?] — Сама. Надо же хоть немного двигаться. Но, похоже, устала — сегодня встать с постели не могу».

Если лифт не работает — остаётся только лестница. Съёмочная группа Degpunktā проверила, сколько времени занимает подъём на 12 этаж в среднем темпе — около трёх минут. Но для пожилых людей или, например, беременных женщин этот путь может быть куда более трудным.

Оказалось, что неисправный лифт может не только довести до одышки, но и представлять смертельную опасность.

«Нередко бывает — нажимаешь кнопку, двери открываются, а там — пустота. Если кто-то случайно зайдёт — просто упадёт вниз. Такие случаи бывают: двери открыты, а кабина — где-то внизу, в шахте», — предупреждает Ахмед.

Жителей уже ничем не удивишь — сгоревший мотор, как оказалось, был только что установлен.

«Управляющая компания проводила расследование, потому что, насколько я поняла, причиной пожара стала новая техника, установленная буквально на прошлой неделе. Значит, нужно более тщательно разобраться в ситуации», — говорит жительница дома Татьяна.

Degpunktā повторно посетила дом — лифт работает. Уже через два дня после пожара его отремонтировали. Но на сколько этого хватит? Есть ли гарантия, что он снова не выйдет из строя?

Представительница «Rīgas namu pārvaldnieks» Инита Кабанова признаёт: никаких гарантий нет. Лифт был произведён в 1984 году — ему 41 год.

«Ничего другого здесь ожидать не приходится. Всё это продолжится, и, скорее всего, поломки будут только чаще», — говорит она.

Пока один лифт не работал вообще, второй был так перегружен, что тоже сломался. Его починили, пока он снова не начал дымить. Управляющая компания продолжит ремонтировать оборудование, но подчёркивает: эта проблема со старыми лифтами характерна для большинства многоэтажек Риги. Лучший вариант — установка новых лифтов.

Что касается наблюдения Ахмеда о том, что двери иногда открываются прямо в пустую шахту, представитель «Rīgas namu pārvaldnieks» настоятельно призывает жителей обязательно сообщать о любых потенциально опасных проблемах в инфраструктуре жилых домов.

TV3

#лифт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Anim
    30-го октября

    Kone хорошо платит за поток публикаций про старые лифты?

    10
    1

