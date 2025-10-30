В четверг в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Больше осадков ожидается под вечер в Курземе, а поздно вечером – и в других регионах страны.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, порывы которого усилятся до 8–13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +8..+11 градусов.

В Риге до вечера существенных осадков не ожидается, к вечеру порывы юго-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +10 градусов.

С запада приближается циклон.