Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в пятницу 0 874

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2025
LETA
Изображение к статье: Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в пятницу
ФОТО: LETA

В четверг вечером и в ночь на пятницу по всей Латвии время от времени будут идти дожди, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха и ночью, и в пятницу днем составит +6...+11 градусов.

В ближайшие сутки небо будет затянуто облаками, местами ожидается туман. Днем во многих районах пройдет небольшой кратковременный дождь.

По мере прохождения центра циклона над Латвией будет дуть слабый до умеренного ветер переменного направления, утром на южном побережье Курземе возможны порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Днем будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер.

В Риге 31 октября будет преимущественно пасмурно и временами ожидаются осадки, ночью будет дуть слабый, днем - умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха будет колебаться у отметки +10 градусов.

#погода
Видео