В субботу в отдельных районах Латвии — главным образом в западной части страны — выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Местами по Латвии ожидаются дожди, ночью и утром возможен туман. Будет дуть слабый ветер.
Температура воздуха ночью понизится до +4…+9 градусов, максимальная дневная температура составит +8…+12 градусов. В Риге в первые сутки ноября небо временами прояснится, ночью возможен кратковременный дождь.
Слабый северо-западный ветер сменится южным. Температура воздуха составит около +8 градусов утром и +10 градусов днём.
