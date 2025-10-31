Baltijas balss logotype
Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз 0 1059

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
ФОТО: Unsplash

В субботу в отдельных районах Латвии — главным образом в западной части страны — выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Местами по Латвии ожидаются дожди, ночью и утром возможен туман. Будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +4…+9 градусов, максимальная дневная температура составит +8…+12 градусов. В Риге в первые сутки ноября небо временами прояснится, ночью возможен кратковременный дождь.

Слабый северо-западный ветер сменится южным. Температура воздуха составит около +8 градусов утром и +10 градусов днём.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

