Тревожные сигналы из Олайне поступали к нам в редакцию уже давно.

То пошли слухи, что колледж, один из старейших в Латвии, собираются ликвидировать, понизив до статуса факультета РТУ (в подчинении которого он находится сейчас), то прошла информация, что кто-то положил глаз на здания общежития колледжа и не прочь их "прихватизировать" и переоборудовать в квартиры на продажу. Очередную новость – что в 2025/2026 учебном году в колледж переместят учеников 1-3 классов 1-й Олайнской начальной школы (в связи с ремонтом). Похоже на абсурд.

Что это было?!

Размещать в одном здании два, совершенно несвязанных друг с другом учебных заведения, тем более, что одно из этих заведений предназначено для маленьких детей, для которых требуется определенная инфраструктура, соблюдение определенных мер безопасности – по меньшей мере это странное решение. Тем более, что, по утверждению местных жителей, в городе есть здание 2-й Олайнской основной школы (Olaines pamatskola), гораздо более подходящее для организации учебного процесса для малышей…

Чтобы внести ясность в ситуацию, мы обратились в Олайнское самоуправление, попросив ответить на вопросы:

Действительно ли было принято решение о перемещении начальной школы в здание колледжа, и если да, то почему именно туда? Было ли это согласовано с администрацией и педагогическим составом колледжа? Изучался ли предварительно вопрос, как это повлияет на учебный процесс как в колледже, так и в начальной школе? Какие меры по безопасности были приняты для обеспечения безопасности детей — поскольку их занятия проходят на 4-м этаже здания?

Ответ Олайнской думы был лаконичным (цитата, здесь и далее перевод автора): «(…) 30 апреля 2025 года дума Олайнского краевого самоуправления приняла решение «О заключении соглашения (Протокол о намерениях) о сотрудничестве» (протокол № 5, п. 30).

В соответствии с вышеуказанным решением, в 2025/2026 учебном году занятия для учащихся Олайнской начальной школы (1–3 классы) Олайнской средней школы № 1 будут проходить в здании Олайнского технологического колледжа РТУ (...)

Учебный процесс будет организован с соблюдением критериев предоставления образования, установленных в государстве».

Хотя ответов по существу на поставленные вопросы не было, содержащееся в последней фразе обещание соблюсти критерии организации учебного процесса как-то успокоило. Тем не менее, как только представился удобный случай, я все-таки решила навестить Олайнский Технологический колледж и посмотреть, как там параллельно "сосуществуют" студенты и малыши.

"Инвестиции" в будущее?

Удобный случай представился во время осенних каникул, что было неплохо – можно все посмотреть, никому при этом не мешая. Роль гида по моей просьбе берет на себя преподаватель колледжа, доцент Татьяна Резник. Она не скрывает: для обеспечения учебного процесса в колледже, где сегодня учится около 200 человек, – в этом учебном году помещений однозначно не хватает:

– В июне в колледже проходило собрание работников и родителей учащихся. На нем присутствовала проректор РТУ Элина Гайле-Саркане. На вопрос, будут ли использоваться наши помещения самоуправлением края, она ответила однозначно: "Нет!". Но уже в конце июля нам стало известно о некоем протоколе о намерениях (nodomu protokols) между РТУ и самоуправлением, в соответствии с которым весь 4 этаж здания (7 кабинетов), а также помещение библиотеки, помещение для отдыха учащихся и два санузла колледжа безвозмездно передаются в пользование 1-й Олайнской начальной школы. К чему это привело – судите сами...

Я начинаю с "аудитории №408", она же "3.f класс". На первый взгляд – обычный школьный класс. Но не все так просто...

Здесь был читальный зал

Навстречу выходит библиотекарь колледжа Ивета Рихтере. Она рассказывает, что до недавнего времени здесь был читальный зал, где стояло несколько компьютеров. Студенты могли приходить сюда позаниматься, почитать, да и просто отдохнуть. Сейчас такой возможности нет:

– Два компьютера мы как-то втиснули в саму библиотеку, но это крошечное помещение, процентов на 90 заставленное полками с книгами, и если там одновременно находится 4-5 человек – уже не протолкнуться. Вторая проблема – это помещение проходное. То есть, то если студенту или преподавателю техникума нужно пойти в библиотеку, он либо должен ждать окончания занятий у детей, или проходить – и мешать учебному процессу, поскольку дети обязательно отвлекутся от объяснения учителя на проходящего во время урока постороннего человека. По идее, в библиотеку можно пройти и через актовый зал и архив, но в зале тоже постоянно проводятся занятия, мероприятия, а в архив, согласно правилам, вход посторонним вообще запрещен.

На стене библиотеки серебристая табличка – свидетельство, что читальный зал и сама библиотека некоторое время назад были отремонтированы и модернизированы с привлечением средств ERAF. Бросается в глаза фраза (перевод): "Инвестиция в твое будущее". Да уж, хорошо используется "инвестиция", нечего сказать... Идем дальше, за новыми впечатлениями. Вот аудитория, на дверях которой красуется сразу две таблички "406-я аудитория" и "2.d класс". До вселения сюда малышей это помещение предназначалось для семинаров и выступления приглашенных лекторов, специалистов отрасли и др. Тут даже планировка особенная – в виде амфитеатра. Сейчас тут класс для малышей, а где проводить семинары и лекции? Нет ответа. Вот экс-комната отдыха, теперь детская столовая. Запах стоит соответствующий, торчащий на видном месте арсенал для уборки помещения эстетики явно не добавляет.

Здесь был лекторий для студентов.

Татьяна Резник:

– Когда-то наши ребята могли здесь посидеть, разогреть и съесть принесенный из дома или купленный завтрак, или обед. А сейчас, когда время студентов и малышей совпадает, приоритет, естественно, у школы. И никого не волнует, в каких условиях должны питаться наши ребята – хоть в коридорах по углам, разложив еду на подоконниках...

Диктофон и фотоаппарат тщательно фиксируют последствия превращения здания колледжа в "коммунальную квартиру". Школа заняла два туалета на 3-м и 4-м этажах – оставшихся явно не хватает, бывает, на переменах студенты даже в очередь выстраиваются. Звонки на перемену у школы и колледжа звучат в разное время, и это тоже вносит в учебный процесс свою долю хаоса…

Особое впечатление на меня производит то, что малыши, под нужды которых (напомню), отдан весь 4-й этаж и часть 3-го, попадают в свои классы по так называемой "запасной лестнице". Но ведь запасная на то и есть запасная, что должна служить именно на случай экстремальных ситуаций. А если, не приведи Господь, и впрямь что-то возникнет экстремальное, особенно принимая во внимание "химическую" специализацию колледжа? Неприятная мысль…

Здесь студенты могли завтракать и обедать.

"Годик можно потерпеть?"

В отличие от коллег, возмущенных и категорически не согласных со столь радикальным ухудшением условий работы как колледжа, так и школы, ИО директора колледжа Угис Русманис отвечает спокойно и даже с каким-то оттенком покорности судьбе:

– Есть план реорганизации колледжа, в рамках которого предусмотрена вообще ликвидация колледжа как отдельного учебного заведения. А летом поступила просьба от самоуправления – взять в аренду помещения для нужд младшей школы; на собрании, на котором присутствовали представители самоуправления, РТУ и колледжа, было принято такое решение. Мы проконсультировались, каких-либо нарушений закона не было, и получили "зеленый свет".

– Но те, кто давал "зеленый свет", вообще видели, как это выглядит в реальной жизни? Или все оценивалось "на бумаге"? Тут же невооруженным глазом видны неудобства, напрямую или косвенно влияющие на учебный процесс?

– Представители самоуправления приходили, осматривали помещения, которые мы можем им предоставить. Да, конечно, наши учащиеся могли бы использовать те помещения, которые сейчас занимает школа. Но что делать? Как-то сосуществуем. Это же только на один учебный год.

– Но даже если на один год – является ли это основанием, чтобы создавать преподавателям и учащимся такой дискомфорт?

– Это была инициатива самоуправления.

Вместо заключения

Перед отъездом мне дают ознакомиться с любопытным документом – решением Сената РТУ от 23.04.2025

Обращает на себя внимание пункт 2.3 (цитата) в четко оговорено важное условие со стороны администрации РТУ: аренда помещений колледжа Олайнским краевым самоуправлением для нужд младшей школы возможна (цитата, перевод) «не мешая деятельности Олайнского колледжа». Как это все происходит на самом деле – см. выше.

Мы призываем администрацию РТУ и других заинтересованных структур оторваться от бумаг и прислать своих представителей посмотреть, в каких условиях сейчас занимаются и студенты и малыши, услышать мнение преподавателей и студентов, и оценить, насколько корректно называть образование, получаемое в подобных условиях, "вкладом в будущее".