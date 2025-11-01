Baltijas balss logotype
Что в Латвии меняется с 1 ноября: новые запреты, поправки к законам, длинные выходные

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что в Латвии меняется с 1 ноября: новые запреты, поправки к законам, длинные выходные
ФОТО: dreamstime

Законодатели не сидят сложа руки. Для народа Латвии подготовлена новая порция изменений, регулирующих жизнь в республики и на ее границах.

1. Ремонтируете/строите дом? Отчитайтесь откуда деньги!

С 1 ноября все физические лица, начинающие строительство, реконструкцию или капитальный ремонт зданий в Латвии, обязаны указывать источник финансирования в системе строительной информации BIS.

Зачем это нужно?

Для сокращения теневой экономики, для контроля "серого" сектора в строительстве, который, по оценкам экспертов, составляет около 1/3 всей отрасли. Авторы новых норм надеются получить дополнительно 2 миллиона в бюджет за счет декларирования финансирования строительства.

Ассоциация строителей подчеркивает, что частные строительные проекты имеют наибольший риск теневой экономики, создавая неравные условия для добросовестных строителей.

Мнение Службы госдоходов (СГД): доступная в BIS информация об источнике финансирования будет анализироваться с помощью компьютеризированной "системы анализа рисков". Например, если человек указал в графе "источник финансирования" свои сбережения – система будет оценивать, мог ли он иметь такие средства, принимая во внимание его официальные доходы.

2. Отмена туристических автобусных рейсов в Россию и Беларусь

Правительство Латвии приняло временное решение с 1 ноября запретить международные нерегулярные (экскурсионные) пассажирские перевозки автобусами через границу Латвии с Беларусью и Россией. Сроком на один год.

Министр сообщений Атис Швинка: «В контексте нынешней геополитической ситуации и призыва правительства воздержаться от поездок в Россию и Беларусь тем не менее оказалось, что поток "нерегулярных организованных автобусных перевозок" увеличился, и появились заторы на приграничных дорогах”.

Минсообщения отмечает, что пока остаются 3 регулярных автобусных маршрута в Беларусь и шесть маршрутов в Россию.

3. Можно "приостановить" регистрацию авто без сдачи номеров

С 1 ноября этого года можно временно приостановить регистрацию транспортного средства (скажем, на зимний период) без "физической" сдачи номерных знаков в Дирекцию безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD). Это можно будет сделать электронно на сайте csdd.lv.

Цель поправок к законам "О налоге на эксплуатацию транспортных средств" и "О налоге на легковые автомобили предприятий", – более удобный порядок, снижение административной нагрузки.

А к электросамокатам впредь не применяется налог "на эксплуатацию транспортных средств".

4. С 1 ноября можно бесплатно сдавать листья

Муниципальные службы по традиции осенью организуют из городов вывоз опавших листьев.

В Риге с 1 по 30 ноября жители можно будет бесплатно сдать листья в 34 пунктах приема в разных районах города. Новшество этого года: в листьях при сдаче не должно быть "живых примесей" – то есть испанских лысых улиток (слизней), которые быстро и агрессивно распространяются в Латвии. Если в момент сдачи они будут обнаружены, листья не примут!

Со списком и графиком работы пунктов можно ознакомиться на портале riga.lv, в разделе «Сдача осенних листьев»/“Rudens lapu nodošana”.

По всем вопросам о листьях можно звонить на бесплатную информационную линию Рижского самоуправления 80001201.

В 2024 году население сдало таким образом 3301 тонну листьев.

"Длинные" выходные в ноябре

День провозглашения Латвийской Республики 18 ноября выпадает на вторник и является государственным выходным. Чтобы сделать выходные длиннее государственные и муниципальные учреждения перенесут рабочие дни:

8 ноября суббота будет рабочим днём и четыре дня – с 15 по 18 ноября – будут выходными.

#строительство #новости
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
(2)
  • Д
    Дед
    1-го ноября

    Страна запретов и коррупции.

    238
    15
  • N
    NB!
    Дед
    1-го ноября

    Дед знает страну без запретов и коррупции, он уже одной ногой там.

    35
    79

Видео