Экстремально холодная зима уже идёт на Латвию - синоптики. Когда?

Дата публикации: 04.11.2025
Метеорологи предупреждают: на европейский континент приближается аномально холодная зима. Более того, нынешняя зима может стать самой холодной за последние двадцать лет.

Прогнозы указывают на то, что предстоящая зима в Европе - а значит и в Латвии - может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Согласно долгосрочным наблюдениям, сильные морозы случаются примерно раз в десять лет, а особенно суровые зимы — раз в двадцать лет. Текущий климатический цикл как раз подходит к этому периоду, что повышает вероятность экстремальных температур.

Ожидается, что столбики термометров в Восточной и Северной Европе опустятся до -25 °C. Похолодает и в Южной Европе. Так что, по оценам специалистов, зима 2025–2026 годов ожидается значительно холоднее предыдущей.

Климатологи связывают возможное похолодание с несколькими факторами. Среди них — изменения циркуляции воздушных масс, активизация арктических антициклонов и снижение температуры в Атлантике, влияющее на общий баланс атмосферных потоков. Такие процессы приводят к формированию устойчивых зон холода, которые могут сохраняться в течение нескольких недель.

Погодные службы отмечают, что аналогичные аномалии уже наблюдались в Европе в начале 2000-х годов. Тогда морозы достигали рекордных значений, а температура на юге континента опускалась ниже нуля на несколько недель. Если прогнозы подтвердятся, нынешняя зима может стать самой холодной за последние двадцать лет.

Синоптики рекомендуют жителям Европы заранее подготовиться к возможному похолоданию. Специалисты советуют обратить внимание на системы отопления, утепление домов и надёжность инфраструктуры. Своевременные меры помогут смягчить последствия аномальных температур и избежать перебоев в работе коммунальных сетей.

Несмотря на тревожные прогнозы, учёные подчёркивают, что точные сценарии зимы могут меняться. На конечную картину погоды повлияют колебания температуры океанов, ветровые потоки и динамика атмосферного давления. Однако большинство климатических моделей указывают: предстоящая зима будет холоднее обычного, а местами — экстремально морозной.

Такой сценарий подтверждают и данные наблюдений за предыдущие годы. В последние сезоны метеорологи фиксируют нестабильность температурных режимов: после тёплых зим следуют резкие похолодания, что может свидетельствовать о переходе климатических систем к новому циклу.

По прогнозам, пик морозов придётся на январь и первую половину февраля. В этот период вероятны продолжительные периоды низких температур и сильные снегопады. Наиболее уязвимыми станут регионы с влажным морским климатом, где сильные холода встречаются редко.

Если тенденции сохранятся, европейская часть континента может пережить зиму, сравнимую по суровости с 2006 годом, когда температура в крупных городах опускалась ниже –20 °C. Эксперты полагают, что такие зимы будут повторяться чаще из-за изменения глобальных климатических процессов.

