Назван лучший из лучших отелей Риги 1 2207

Наша Латвия
Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назван лучший из лучших отелей Риги

Гостиница в самом сердце Риги - Aparthotel Amella, - получила высокую награду престижной международной организации туризма World Travel Awards.

Отрасль туризма полностью пока еще не оправилась от последствий ковидной «блокады», однако постепенно сфера гостеприимства и все, что с ней связано, оживает. Тем ценнее признание от престижной международной организации World Travel Awards. На церемонии в итальянской Сардинии латвийская гостиница в самом центре Риги - Aparthotel Amella получила первое место в номинации “Latvia’s Leading Serviced Apartments 2025”.

«Получить признание от World Travel Awards дорогого стоит — это свидетельство профессионализма нашей команды и высокой оценки гостей. Эта награда не только за один отель; это история всей отрасли латвийского гостеприимства, которая продолжает работать, несмотря на высокие издержки, нехватку рабочей силы и непредсказуемость государственной поддержки", - подчеркивает член правления Aparthotel Amella Артур Силантьев. Для гостиницы это уже вторая награда в этом году — в апреле она получила титул Luxury Lifestyle Awards как «Лучшая семейная люкс-гостиница в Латвии». Aparthotel Amella особенно полюбилась семьям из стран Балтии, Европы, Азии и США.

«Концепт Aparthotel становится все актуальнее – он сочетает свободу, уют и комфорт, который ценят как семьи, так и те, кто прибывают с деловым визитом. Мы обращаем внимание на индивидуальные предпочтения гостей и интегрируем решения по цифровизации и устойчивости, которые становятся отраслевым стандартом в Европе", - пояснил Артур Силантьев.

Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
