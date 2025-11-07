Подразделение специального назначения Командования специальных операций Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии призывает заинтересованных подать заявку на экзамен по физической подготовке, сообщило в армии.

Прохождение вступительного теста по физической подготовке даёт возможность начать этап подготовки бойца спецназа или курс рейнджера. На квалификацию рейнджера могут претендовать как мужчины, так и женщины.

Кандидаты на подготовку бойцов и рейнджеров Подразделения специальных задач должны выполнить вступительный тест по физической подготовке, который включает 800-метровый бег, 30 отжиманий, 100-метровый спринт, 16 подъёмов мешка с песком весом 20 кг на платформу высотой 1,5 м, 50-метровую «фермерскую прогулку», неся в каждой руке по 20-килограммовому канистре с водой, 20 приседаний с 20-килограммовым мешком с песком и завершающий 800-метровый бег. Все эти упражнения выполняются в спортивной форме, а общее контрольное время — 14 минут.

После этого кандидаты проходят 10-километровый марш с рюкзаком весом 15 кг, который нужно преодолеть за 1 час 30 минут.

Бойцы Подразделения специальных задач — это специально отобранные и обученные военнослужащие, выполняющие специальные операции, оказывающие поддержку другим подразделениям и осваивающие тактические, физические и психологические навыки для действий в ситуациях повышенного риска.

Рейнджеры — это подструктура Подразделения специальных задач, специализирующаяся на тактике малых групп, специальной разведке и проведении прямых действий. Подразделение рейнджеров способно выполнять все основные задачи, установленные для Сил специальных операций НАТО — военную помощь, специальную разведку и прямые действия.