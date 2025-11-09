«Все гадости у нас начинаются с 1-го числа», — говорил гениальный Жванецкий и всякий раз жизнь подтверждает его правоту! Вот и 1-го января 2026-го года многих рижан ждет неприятный сюрприз.

Жители Риги узнают, что, к примеру, их дом, создав товарищество, ушел из под опеки (обслуживания) муниципального предприятия «Ригас наму парвалдниекс», но при этом де-факто созданное товарищество к управлению дома не приступило. И что тогда?

Кто будет выписывать счета за коммунальные услуги, убирать подъезды и двор, то бишь нанимать дворника (дворников), обеспечивать аварийные и обычные сантехнические работы?

Невероятно, но факт: в законе такая ситуация не прописана! Законодатели просто забыли (или не додумались) такую ситуацию в законе предусмотреть!

А поутру они проснулись…

Да, 1-го января следующего года завершается весьма долгий процесс приватизации и с этого момента самоуправления больше не несут никакой ответственности за обслуживание многоквартирных домов. Это означает, что и собственники квартир в таких домах, вместе с самими домами, уходят в свободное плавание: они должны или сохранить ту компанию, которая до сих пор обслуживания их дом (в Риге чаще всего это пока еще муниципальное предприятия «Ригас наму парвалдниекс» (RNP)), или сорганизоваться и создать собственное жилищное товарищество, избрав органы управления этим товариществом (правление), или перейти под управление одной из многочисленных частных компаний по обслуживанию домов. Времени на принятие решения совсем мало — фактически до 31-го декабря.

Нет, конечно, если решение принято не будет, то катастрофы не случится — управлять домом, до принятия решения собственниками квартир, будет та компания, которая управляла домом до сих пор.

Согласно проведенному опросу, от «Ригас наму парвалдниекса» могут уйти более 800 домов. Куда уйти? Опять-таки или создать собственное товарищество, или перейти к другой обслуживающей компании.

На пороге больших перемен

Основные претензии к RNP — невыгодные для жильцов договора на обслуживание. По поводу предлагаемых договоров муниципальным предприятием «Ригас наму парвалдниекс» претензии возникли и у Центра защиты прав потребителей, который готовит соответствующее письмо правлению муниципального предприятия.

По слухам, после серии критических статей в СМИ руководство Рижской думы поручило правлению RNP исправить договора или точнее — очень существенно их переработать. Этот процесс сейчас идет.

Судя по всему, RNP вообще стоит на пороге больших перемен. Каких?

Во-первых, в связи с завершением процесса приватизации и новым подходом к управлению домами, может встать вопрос о… приватизации самого Ригас наму парвалдниекса. То есть Рижская дума может начать дискуссии о том, а не отказаться ли самоуправлению от данного вида бизнеса? В конце концов, государство и самоуправление не должно заниматься бизнесом в той сфере, где достаточно конкуренции. Чего-чего, а в сфере обслуживания домов в Латвии конкуренции хоть отбавляй! В одной Риге с десяток компаний, в том числе и с иностранным капиталом (в частности, широко представлен литовский бизнес), которые обслуживают множество многоквартирных домов.

Как известно, еще с прошлого года обсуждалась возможность сперва «выпустить» RNP на биржу, то есть провести эмиссию акций и привлечь инвесторов в эту компанию. Но до конкретного участия муниципальных предприятий в котировке акций дело так и не дошло. Теперь же, в свете завершения приватизации жилищной собственности, вообще возникает вопрос о том, не продать ли в частные руки сразу все доли капитала муниципального предприятия RNP? Видимо, этот вопрос станет актуальным как раз после 1-го января, когда будет видно, сколько домов вообще осталось в управлении этого предприятия и сможет ли RNP, в случае массового оттока домов, сохранить нынешний весьма большой штат сотрудников.

Во-вторых, в свете недавнего решения Совета по конкуренции, предприятию «Ригас наму парвалдниекс» предстоит… найти юридическую возможность для прекращения договора с теми компаниями, которых Совет по конкуренции уличил в картельном сговоре. Эти компании, кстати, свою вину признали, заплатив соответствующий штраф. Насколько можно понять, руководство столичной думы опять-таки обязало RNP найти правовые основания для расторжения соглашений с этими компаниями. Сразу же возникнет другой вопрос: объявлять новый конкурс или обслуживать теплосети собственными силами?

Новое юридическое образование — общность жильцов

И еще один важный момент. Сейчас в Сейме завершается работа над изменениями в Законе о жилищной собственности. Поправки дают возможность собственникам квартир создать общность собственников — то есть новое юридическое образование с внесением его в Регистр предприятий. Это необходимо для того, чтобы собственники квартир могли, при необходимости, получить кредит — и на реновацию всего дома (повышение энергоэффективности), и на различные ремонтные, в том числе аварийные, работы. Наличие общности жильцов позволит лучшие и защищать права собственников квартир — от произвола тех же управляющих компаний, включая, к примеру, и RNP.

Так или иначе, но очевидно одно: наступает тот день и час, когда собственники квартир, хотят они того или нет, умеют или нет, но должны будут углубляться в дела (проблемы) дома, в котором они проживают и совместными собственниками которого они являются. Никто другой, в том числе и самоуправление, больше о вашей частной собственности не позаботится. Для начала собственники квартир должны приучить себя… хотя бы участвовать в собрании собственников квартир. Чтобы все важные и касающиеся всех собственников решения не принимались без них — всего лишь третью, а иногда и меньше, собственников. И чтобы потом не было мучительно больно… выплачивать взятые на дом кредиты.