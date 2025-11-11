Для каждого второго опрошенного жителя Латвии в этом году была актуальна тема снижения веса, и каждый третий сталкивался с нетерпимостью или предубеждением из-за лишних килограммов, выяснилось в опросе исследовательского агентства Norstat о факторах риска ожирения и диабета.

За последний год попытки снизить вес предпринимали почти половина жителей — 47%, и у каждого пятого это не получилось. С нетерпимостью или предвзятым отношением из-за лишнего веса сталкивались 37% населения, чаще всего об этом сообщают женщины и молодые люди до 30 лет.

Как выяснилось, у молодежи главными причинами борьбы с лишними килограммами были именно «улучшение внешности и самооценки», а не вопросы здоровья — так ответили 85% респондентов. Аналогичная тенденция наблюдается и среди женщин — это подтвердили 77%.

В свою очередь, среди людей старше 60 лет мотивация чаще связана со здоровьем — 63% пытались уменьшить вес, чтобы чувствовать себя лучше: улучшить качество сна, снизить усталость, боли в суставах, одышку. Ещё 43% назвали причиной повышенные показатели здоровья — кровяное давление, уровень глюкозы или холестерина.

Большинство участников опроса — 75% — признают ожирение заболеванием. Лишний вес, малоподвижный образ жизни и чрезмерное употребление сладостей и подслащённых напитков, по мнению жителей, — самые распространённые факторы риска развития сахарного диабета. Половина респондентов не знает свой индекс массы тела, ещё 11% не знают, что это за показатель.

В опросе также выяснялось мнение жителей о препятствиях к снижению веса — 66% считают, что чаще всего виновата нехватка мотивации, причём среди молодёжи так ответили 81%.

Более трети отмечают, что им не хватает знаний, чтобы добиться результата, а состояние здоровья, например гормональные нарушения, тоже может быть препятствием.

О неудачном опыте попыток похудеть сообщили 22% опрошенных.

Опрос жителей был проведён в октябре 2025 года исследовательским агентством Norstat, в нём участвовали 1004 человека в возрасте от 18 до 74 лет.