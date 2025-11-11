Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Слишком хорошо питаемся!? Жители Латвии мечтают о похудении 0 459

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Слишком хорошо питаемся!? Жители Латвии мечтают о похудении
ФОТО: LETA

Каждый второй житель Латвии думает о похудении, сообщили результаты опроса.

Для каждого второго опрошенного жителя Латвии в этом году была актуальна тема снижения веса, и каждый третий сталкивался с нетерпимостью или предубеждением из-за лишних килограммов, выяснилось в опросе исследовательского агентства Norstat о факторах риска ожирения и диабета.

За последний год попытки снизить вес предпринимали почти половина жителей — 47%, и у каждого пятого это не получилось. С нетерпимостью или предвзятым отношением из-за лишнего веса сталкивались 37% населения, чаще всего об этом сообщают женщины и молодые люди до 30 лет.

Как выяснилось, у молодежи главными причинами борьбы с лишними килограммами были именно «улучшение внешности и самооценки», а не вопросы здоровья — так ответили 85% респондентов. Аналогичная тенденция наблюдается и среди женщин — это подтвердили 77%.

В свою очередь, среди людей старше 60 лет мотивация чаще связана со здоровьем — 63% пытались уменьшить вес, чтобы чувствовать себя лучше: улучшить качество сна, снизить усталость, боли в суставах, одышку. Ещё 43% назвали причиной повышенные показатели здоровья — кровяное давление, уровень глюкозы или холестерина.

Большинство участников опроса — 75% — признают ожирение заболеванием. Лишний вес, малоподвижный образ жизни и чрезмерное употребление сладостей и подслащённых напитков, по мнению жителей, — самые распространённые факторы риска развития сахарного диабета. Половина респондентов не знает свой индекс массы тела, ещё 11% не знают, что это за показатель.

В опросе также выяснялось мнение жителей о препятствиях к снижению веса — 66% считают, что чаще всего виновата нехватка мотивации, причём среди молодёжи так ответили 81%.

Более трети отмечают, что им не хватает знаний, чтобы добиться результата, а состояние здоровья, например гормональные нарушения, тоже может быть препятствием.

О неудачном опыте попыток похудеть сообщили 22% опрошенных.

Опрос жителей был проведён в октябре 2025 года исследовательским агентством Norstat, в нём участвовали 1004 человека в возрасте от 18 до 74 лет.

Читайте нас также:
#Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео