Сколько стоит

Один трехсекционный низкопольный трамвай Škoda 15T оценивается примерно в 2,7 млн евро. В свою очередь четырёхсекционный трамвай стоит около 3,5 млн евро. Троллейбусы подешевле – около 1 млн евро.

Итого новая закупка будет стоить примерно 170-180 млн евро. Или, если разделить на число жителей Риги, по 300 евро на каждого рижанина. Ну или по 1200 евро на семью из четырех человек.

Поскольку денег таких в казне города нет, придется брать в долг. А это еще дополнительные проценты по кредиту...

Что хотят купить

И троллейбусы, и трамваи должны быть низкопольными. Вместимость трамваев должна составлять не менее 180 пассажиров, а их длина не должна превышать 42 метров. Что касается троллейбусов, то планируется закупить разные модели: половина — длиной 12 метров с минимум 70 пассажирскими местами, другая половина — более длинные, с двумя или тремя секциями длиной 18 и 24 метра соответственно, рассчитанные минимум на 120 пассажиров.

Троллейбусы должны иметь возможность автономного движения на тяговых батареях без подключения к контактной сети, а также оснащаться камерами и экранами вместо боковых зеркал, как это реализовано в новейших электробусах. В рамках исследования трамвайного рынка также будет оцениваться возможность приобретения двухсторонних трамваев и сравнение их стоимости и эксплуатационных характеристик с односторонними моделями, в которых кабина и пульт водителя предусмотрены только для одного направления движения.

Цель исследования — получить всестороннюю информацию о новейших технологических решениях и возможностях отрасли, применимых к общественному транспорту Риги. RS планирует выяснить доступные технические решения, сроки и графики поставок, а также условия стандартной и расширенной гарантии как на сами транспортные средства, так и на их подсистемы.

Будут также оцениваться возможности обслуживания и ремонта в гарантийный период, включая возможность самостоятельного технического обслуживания со стороны заказчика и сроки поставки запчастей. Особое внимание планируется уделить ожидаемому сроку службы тяговых батарей в годах и пробеге, а также их стоимости.

В рамках исследования RS планирует обратиться к международным производителям как из Европейского союза, так и за его пределами. Цель — получить точную информацию о минимальных объемах поставок, ориентировочных затратах и возможных сроках поставки для подготовки качественной закупочной документации.

Потенциальным заинтересованным сторонам необходимо подать заявки с информационными предложениями до 15 декабря — по трамваям и до 12 декабря — по троллейбусам.