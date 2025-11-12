Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рига хочет закупить 100 троллейбусов и 24 трамвая. Цена вопроса 170-180 млн евро 5 784

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рига хочет закупить 100 троллейбусов и 24 трамвая. Цена вопроса 170-180 млн евро
ФОТО: LETA

Муниципальное ООО «Rīgas satiksme» (RS) объявило исследование рынка с целью приобретения 100 новых троллейбусов и 24 трамваев, сообщили в Рижской думе.

Сколько стоит

Один трехсекционный низкопольный трамвай Škoda 15T оценивается примерно в 2,7 млн евро. В свою очередь четырёхсекционный трамвай стоит около 3,5 млн евро. Троллейбусы подешевле – около 1 млн евро.

Итого новая закупка будет стоить примерно 170-180 млн евро. Или, если разделить на число жителей Риги, по 300 евро на каждого рижанина. Ну или по 1200 евро на семью из четырех человек.

Поскольку денег таких в казне города нет, придется брать в долг. А это еще дополнительные проценты по кредиту...

Что хотят купить

И троллейбусы, и трамваи должны быть низкопольными. Вместимость трамваев должна составлять не менее 180 пассажиров, а их длина не должна превышать 42 метров. Что касается троллейбусов, то планируется закупить разные модели: половина — длиной 12 метров с минимум 70 пассажирскими местами, другая половина — более длинные, с двумя или тремя секциями длиной 18 и 24 метра соответственно, рассчитанные минимум на 120 пассажиров.

Троллейбусы должны иметь возможность автономного движения на тяговых батареях без подключения к контактной сети, а также оснащаться камерами и экранами вместо боковых зеркал, как это реализовано в новейших электробусах. В рамках исследования трамвайного рынка также будет оцениваться возможность приобретения двухсторонних трамваев и сравнение их стоимости и эксплуатационных характеристик с односторонними моделями, в которых кабина и пульт водителя предусмотрены только для одного направления движения.

Цель исследования — получить всестороннюю информацию о новейших технологических решениях и возможностях отрасли, применимых к общественному транспорту Риги. RS планирует выяснить доступные технические решения, сроки и графики поставок, а также условия стандартной и расширенной гарантии как на сами транспортные средства, так и на их подсистемы.

Будут также оцениваться возможности обслуживания и ремонта в гарантийный период, включая возможность самостоятельного технического обслуживания со стороны заказчика и сроки поставки запчастей. Особое внимание планируется уделить ожидаемому сроку службы тяговых батарей в годах и пробеге, а также их стоимости.

В рамках исследования RS планирует обратиться к международным производителям как из Европейского союза, так и за его пределами. Цель — получить точную информацию о минимальных объемах поставок, ориентировочных затратах и возможных сроках поставки для подготовки качественной закупочной документации.

Потенциальным заинтересованным сторонам необходимо подать заявки с информационными предложениями до 15 декабря — по трамваям и до 12 декабря — по троллейбусам.

Читайте нас также:
#Рига #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
2
1
0

Оставить комментарий

(5)
  • DJ
    Danik Jupiters
    12-го ноября

    Зае#ись,Украине подарили 11 автобуса ,сейчас закупать будут

    7
    0
  • bt
    bory tschist
    12-го ноября

    ... y самóй-Риги денег – на один троллейбус и на один трамвай, нo продолжают внаглую "цыганить" подарок y ЕС

    7
    1
  • 12-го ноября

    Где предыдущие закупленные длинные трамваи? Два из трех ходят старые,куда инвалиду не залезть.

    10
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    12-го ноября

    Балдею, когда троллейбусы ходят без контактной линии на дизеле, вот бы и трамваи без рельсов ходили...

    4
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    12-го ноября

    Балдею, когда троллейбусы ходят без контактной линии на дизеле, вот бы и трамваи без рельсов ходили...

    1
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео