В пятницу в Латвию придет более холодный воздух с севера, и в праздничные выходные временами будет светить солнце, а также ожидаются осадки, местами образуется снежный покров, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В четверг будет дуть порывистый южный и юго-западный ветер, на побережье — порывами до 20 метров в секунду. Во многих районах Курземе и Видземе пройдет дождь, в ночь на пятницу осадки ожидаются и в других регионах Латвии. Температура воздуха в четверг и в ночь на пятницу поднимется до +7..+12 градусов, в пятницу похолодает, в ночь на субботу температура опустится до 0..-5 градусов, лишь на побережье останется выше нуля.

Согласно текущим прогнозам, суббота будет довольно солнечной, местами пройдут кратковременные осадки, а в продолжение выходных временами ожидаются более обширные и сильные осадки, в некоторых районах страны образуется снежный покров, на дорогах местами будет гололедица.

18 ноября в Латвии прогнозируются как солнце, так и различные осадки — облака, приходящие с моря, местами могут принести сильный снег.

Температура воздуха в выходные в основном будет колебаться от -5 до +5 градусов. Ветер будет умеренным, переменного направления.

Снег и легкий мороз в Латвии возможны и после праздников.