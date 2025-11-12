Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики поделились прогнозом погоды на праздничные выходные 0 3821

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом погоды на праздничные выходные

В пятницу в Латвию придет более холодный воздух с севера, и в праздничные выходные временами будет светить солнце, а также ожидаются осадки, местами образуется снежный покров, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В четверг будет дуть порывистый южный и юго-западный ветер, на побережье — порывами до 20 метров в секунду. Во многих районах Курземе и Видземе пройдет дождь, в ночь на пятницу осадки ожидаются и в других регионах Латвии. Температура воздуха в четверг и в ночь на пятницу поднимется до +7..+12 градусов, в пятницу похолодает, в ночь на субботу температура опустится до 0..-5 градусов, лишь на побережье останется выше нуля.

Согласно текущим прогнозам, суббота будет довольно солнечной, местами пройдут кратковременные осадки, а в продолжение выходных временами ожидаются более обширные и сильные осадки, в некоторых районах страны образуется снежный покров, на дорогах местами будет гололедица.

18 ноября в Латвии прогнозируются как солнце, так и различные осадки — облака, приходящие с моря, местами могут принести сильный снег.

Температура воздуха в выходные в основном будет колебаться от -5 до +5 градусов. Ветер будет умеренным, переменного направления.

Снег и легкий мороз в Латвии возможны и после праздников.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео