Три моста на сети основных автодорог в настоящее время находятся в плохом состоянии и требуют реконструкции, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления ГАО «Латвияс валстс цели» (Latvijas valsts ceļi / LVC) Мартиньш Лаздовскис.

Он указал, что речь идет о мосте через Кекавиню на окружной дороге Риги, а также о двух путепроводах на Даугавпилсском шоссе (A6). «Однако в основном мосты, за которыми требуется особое наблюдение, находятся на местных дорогах с относительно небольшой интенсивностью движения», – отметил Лаздовскис.

Он пояснил, что на крупных автодорогах нет мостов в столь плохом состоянии, как был мост через Салацу в Салацгриве, который, к тому же, находился в собственности самоуправления и был передан в собственность государства для проведения работ. По словам Лаздовскиса, на данный момент нет таких мостов, для которых передача в государственную собственность была бы единственным решением.

Он добавил, что не в лучшем состоянии находятся мосты в Риге, а также требуется ремонт железнодорожного путепровода в Елгаве.

«В не самом лучшем состоянии находится мост Единства в Даугавпилсе, но самоуправление привлекло для него финансирование из фондов Европейского Союза», – сказал Лаздовскис.

Он также пояснил, что такая практика не должна становиться системой, при которой владелец объекта выбирает не инвестировать в содержание транспортной инфраструктуры.

«Мы не можем допустить ситуацию, при которой владелец сознательно не заботится о критической инфраструктуре, рассчитывая, что остальные налогоплательщики за всё заплатят. Это была бы несправедливая практика, и мы её определенно не поддерживаем», – подчеркнул глава LVC.

Одновременно он отметил, что мосты продолжают оставаться вызовом, но доля мостов в плохом состоянии относительно невелика и составляет около 5%.

«Мосты — это сооружения, требующие особого контроля, и каждые пять лет все мосты проходят инспекцию. При этом следует помнить, что если у моста откололась какая-либо барьерная конструкция и визуально он кажется небезопасным, это вовсе не означает, что снизилась его несущая способность», – добавил Лаздовскис. В качестве примера он привел Вантовый мост в Риге.

LETA уже сообщала, что сегодня в 11:00 в Салацгриве торжественно откроется новый мост через Салацу на Таллиннском шоссе (A1), построенный на месте старого моста.

Весной прошлого года был заключен договор с объединением предприятий «NB&Tilts» на строительство нового моста через Салацу в Салацгриве на 91,1 километре Таллиннского шоссе. Предложение «NB&Tilts» оказалось с самой низкой ценой — 14 971 553 евро без налога на добавленную стоимость. Объединение состоит из компаний ООО «Nordes būve» и ООО «Tilts». Во время строительных работ движение через реку было организовано по временной переправе.

В ходе работ старый мост был полностью снесён, на его месте построили новый четырёхпролётный мост с балками из сталежелезобетона, новыми опорами и стальными балками. Под мостом по обеим сторонам оборудованы пешеходные дорожки. Со стороны Айнажи подмостовая дорожка соединена с уже существующей пешеходной конструкцией вдоль реки Салаца, а со стороны Риги дорожка сделана локально, на её конце построят также новую лестницу. Пешеходная инфраструктура оборудована и на самом мосту.

Проект моста был заказан и утверждён самоуправлением Салацгривы, автор проекта — ООО «Projekts 3», строительный надзор осуществляет АО «Ceļuprojekts».