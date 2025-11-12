С этой недели у всех кондукторов Pasažieru vilciens появятся на одежде компактные видеокамеры, которые, как надеется компания, успешно заменят физическую охрану и повысят безопасность.

Как уже сообщалось, предприятие Pasažieru vilciens решило идти в ногу со временем и сэкономить, отказавшись от услуг физической охраны в поездах. Таковая имела место на отдельных рейсах – ночных или после проведения различных мероприятий.

Охранников заменят современные технологии: компактные камеры, которыми снабдят всех кондукторов. Как утверждается, тем самым будет повышен постоянный контроль безопасности во время проезда.

Алгоритм применения камеры кондуктором прост. Если он услышит резкую словесную перепалку или почувствует, что в вагоне возможна ссора, драка или любое другое проявление агрессии, он тут же включит камеру, чтобы зафиксировать лица нарушителей. При этом видеосигнал в прямом эфире получит диспетчерский центр, который немедленно вызовет на место происшествия полицию. А полученные кондуктором записи можно будет использовать в ходе дальнейших разбирательств. Да и вообще — одно наличие камеры и угроза ее задействовать сможет охладить пыл бузотеров, которые будут понимать последствия.

В теории это звучит гладко. Хотя остается ряд вопросов. И первый – это вопрос оперативности. Ведь любому понятно, что пока службы, получив сигнал, среагируют, пройдет время, за которое нарушители запросто могут успеть натворить миллион бед.

Второй вопрос – это дублирование функций. Не очень ясно, для чего на потолке поездов устанавливаются стационарные камеры, которые также снимают все происходящее в вагоне.

И, наконец, третий: а действительно ли это дешевле физической охраны? Особенно с учетом того, что компания нательные камеры не купила, а арендует. Как пишет Delfi, в целом Pasažieru vilciens арендует 120 камер. Аренда одной камеры обходится почти в 125 евро в месяц. Таким образом, резюмирует портал, новое оборудование для обеспечения безопасности обходится компании примерно в 6570 евро в месяц.

Правда с цифрами промахнулись. Несложно подсчитать, что 120 камер по цене 125 евро за штуку – это 15 000 евро в месяц, или 180 тысяч за год. Отсюда вопрос — неужели это дешевле физической охраны, которая в любой момент может прийти на помощь? И отчего аренду камер (которые, повторимся, дублируют работу тех, что установлены в поездах) сочли предпочтительней их покупки?