Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У кондукторов в поездах появятся видеокамеры - чтобы их не били 2 621

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: У кондукторов в поездах появятся видеокамеры - чтобы их не били

С этой недели у всех кондукторов Pasažieru vilciens появятся на одежде компактные видеокамеры, которые, как надеется компания, успешно заменят физическую охрану и повысят безопасность.

Как уже сообщалось, предприятие Pasažieru vilciens решило идти в ногу со временем и сэкономить, отказавшись от услуг физической охраны в поездах. Таковая имела место на отдельных рейсах – ночных или после проведения различных мероприятий.

Охранников заменят современные технологии: компактные камеры, которыми снабдят всех кондукторов. Как утверждается, тем самым будет повышен постоянный контроль безопасности во время проезда.

Алгоритм применения камеры кондуктором прост. Если он услышит резкую словесную перепалку или почувствует, что в вагоне возможна ссора, драка или любое другое проявление агрессии, он тут же включит камеру, чтобы зафиксировать лица нарушителей. При этом видеосигнал в прямом эфире получит диспетчерский центр, который немедленно вызовет на место происшествия полицию. А полученные кондуктором записи можно будет использовать в ходе дальнейших разбирательств. Да и вообще — одно наличие камеры и угроза ее задействовать сможет охладить пыл бузотеров, которые будут понимать последствия.

В теории это звучит гладко. Хотя остается ряд вопросов. И первый – это вопрос оперативности. Ведь любому понятно, что пока службы, получив сигнал, среагируют, пройдет время, за которое нарушители запросто могут успеть натворить миллион бед.

Второй вопрос – это дублирование функций. Не очень ясно, для чего на потолке поездов устанавливаются стационарные камеры, которые также снимают все происходящее в вагоне.

И, наконец, третий: а действительно ли это дешевле физической охраны? Особенно с учетом того, что компания нательные камеры не купила, а арендует. Как пишет Delfi, в целом Pasažieru vilciens арендует 120 камер. Аренда одной камеры обходится почти в 125 евро в месяц. Таким образом, резюмирует портал, новое оборудование для обеспечения безопасности обходится компании примерно в 6570 евро в месяц.

Правда с цифрами промахнулись. Несложно подсчитать, что 120 камер по цене 125 евро за штуку – это 15 000 евро в месяц, или 180 тысяч за год. Отсюда вопрос — неужели это дешевле физической охраны, которая в любой момент может прийти на помощь? И отчего аренду камер (которые, повторимся, дублируют работу тех, что установлены в поездах) сочли предпочтительней их покупки?

Читайте нас также:
#железная дорога #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
0
0
0
1
3

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Добрый
    13-го ноября

    Проводникам нужно ещё заняться физической подготовкой(лёгкой атлетикой),чтобы вовремя унести ноги.А то дебоширы и камеру отберут и накостыляют вдобавок.

    5
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    13-го ноября

    Редакция bb феерически тупые люди! Нускак может быть аренда за 125 евро в месяц камеры быть дороже физической охраны? Или вы полагаете что дешевле 125 евро в месяц ( включая налоги) можно организовать сопровождение кондуктора подготовленным охранником? Вы хоть иногда голову подключаете когда что-то пишете?

    5
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео