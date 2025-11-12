О нехватке педагогов и угрозах краха системы образования в программе «Клуб национальных интересов» канала TV24 говорили Каспарс Спунде, депутат Рижской думы и бывший учитель истории, Эвия Папуле, эксперт в области образования, и Анита Петтеркопа, руководитель отдела школ общего образования Управления образования Рижской думы, пишет LA.LV.

Во многих школах учителя уходят, не в силах справиться с происходящим. Спунде делится опытом: учитель истории, полный энтузиазма, начал работу 1 сентября, а через полторы недели сказал директору: «Всё, извините, я больше не могу»...

Директора школ отмечают, что доступность учителей находится на критическом уровне, даже в крупных городах.

Папуле подчеркивает: «Учителей латышского языка днем с огнем не сыщешь. Нагрузка — 32 контактных часа, как в старые времена. Мечта Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) о сбалансированной нагрузке рухнула, потому что просто нет учителей».

Она добавляет, что старшее поколение соглашается с существующим положением вещей, тогда как молодые просто уходят из школ, поскольку такая нагрузка больше неприемлема. Аналогичная ситуация может затронуть и учителей музыки, и учителей математики.

Петтеркопа отмечает, что Рига начала учебный год с более чем 100 вакансиями, сейчас свободны 82. Основная проблема — учителя латышского языка и математики, а также нехватка ассистентов. Это осложняет реализацию реформ, даже если государство выделяет дополнительные средства, поскольку нет кадров, которые могли бы их внедрять.

Чиекуркалнская основная школа стала примером последствий долгой нехватки учителей латышского языка. Предыдущий директор признала, что больше не в состоянии обеспечить качественный образовательный процесс, поэтому школа была готова присоединиться к другой.

Она также отмечает, что переманивание педагогов — в корне неверный подход. Многие учителя из Риги ушли работать в Марупе и другие муниципалитеты в окрестностях Риги, где им платят как минимум на 200 евро больше.

Молодые учителя, в свою очередь, часто выбирают альтернативу — работать онлайн как частные репетиторы. Это проще и подразумевает меньшую ответственность за конечный результат, в отличие от школьного процесса.

При этом Папуле подчеркивает, что директора школ, чтобы обеспечить качество образования, больше не берут на работу всех подряд, лишь бы заполнить место. Вакантные места не заполняются из отчаяния. «Иногда приходят люди из других сфер, которые думают, что могут работать в школе, но директора — по крайней мере, по моему опыту, таких не берут на работу».