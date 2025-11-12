Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учителей латышского языка днем с огнем не сыщешь - школы Латвии на грани 0 2252

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2025
tv24
Изображение к статье: Учителей латышского языка днем с огнем не сыщешь - школы Латвии на грани

О нехватке педагогов и угрозах краха системы образования в программе «Клуб национальных интересов» канала TV24 говорили Каспарс Спунде, депутат Рижской думы и бывший учитель истории, Эвия Папуле, эксперт в области образования, и Анита Петтеркопа, руководитель отдела школ общего образования Управления образования Рижской думы, пишет LA.LV.

Во многих школах учителя уходят, не в силах справиться с происходящим. Спунде делится опытом: учитель истории, полный энтузиазма, начал работу 1 сентября, а через полторы недели сказал директору: «Всё, извините, я больше не могу»...

Директора школ отмечают, что доступность учителей находится на критическом уровне, даже в крупных городах.

Папуле подчеркивает: «Учителей латышского языка днем с огнем не сыщешь. Нагрузка — 32 контактных часа, как в старые времена. Мечта Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) о сбалансированной нагрузке рухнула, потому что просто нет учителей».

Она добавляет, что старшее поколение соглашается с существующим положением вещей, тогда как молодые просто уходят из школ, поскольку такая нагрузка больше неприемлема. Аналогичная ситуация может затронуть и учителей музыки, и учителей математики.

Петтеркопа отмечает, что Рига начала учебный год с более чем 100 вакансиями, сейчас свободны 82. Основная проблема — учителя латышского языка и математики, а также нехватка ассистентов. Это осложняет реализацию реформ, даже если государство выделяет дополнительные средства, поскольку нет кадров, которые могли бы их внедрять.

Чиекуркалнская основная школа стала примером последствий долгой нехватки учителей латышского языка. Предыдущий директор признала, что больше не в состоянии обеспечить качественный образовательный процесс, поэтому школа была готова присоединиться к другой.

Она также отмечает, что переманивание педагогов — в корне неверный подход. Многие учителя из Риги ушли работать в Марупе и другие муниципалитеты в окрестностях Риги, где им платят как минимум на 200 евро больше.

Молодые учителя, в свою очередь, часто выбирают альтернативу — работать онлайн как частные репетиторы. Это проще и подразумевает меньшую ответственность за конечный результат, в отличие от школьного процесса.

При этом Папуле подчеркивает, что директора школ, чтобы обеспечить качество образования, больше не берут на работу всех подряд, лишь бы заполнить место. Вакантные места не заполняются из отчаяния. «Иногда приходят люди из других сфер, которые думают, что могут работать в школе, но директора — по крайней мере, по моему опыту, таких не берут на работу».

Читайте нас также:
#школы #кадры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
0
1
1
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео