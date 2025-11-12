В среду небо над Латвией по-прежнему будет покрыто облаками, лишь местами возможны прояснения, прогнозируют синоптики.

В отдельных районах возможен моросящий или кратковременный дождь. Местами сохранится дымка.

Будет дуть слабый южный ветер, на побережье Курземе и Видземе — умеренный. Температура воздуха поднимется до +5..+10 градусов.

В Риге ожидается облачный день без осадков. При слабом южном ветре воздух прогреется до +7..+8 градусов.

Погодные условия определяет область повышенного давления.