В среду небо над Латвией по-прежнему будет покрыто облаками, лишь местами возможны прояснения, прогнозируют синоптики.
В отдельных районах возможен моросящий или кратковременный дождь. Местами сохранится дымка.
Будет дуть слабый южный ветер, на побережье Курземе и Видземе — умеренный. Температура воздуха поднимется до +5..+10 градусов.
В Риге ожидается облачный день без осадков. При слабом южном ветре воздух прогреется до +7..+8 градусов.
Погодные условия определяет область повышенного давления.
