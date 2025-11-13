В Риге этой осенью начал работу новый директор Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш, который вступил в должность во второй половине сентября. В передаче «900 секунд» (ТВ3) он признал, что состояние улиц и тротуаров в столице по-прежнему остаётся проблемным.

«В Риге объекты, находящиеся за пределами основной инфраструктуры, находятся в настолько плохом состоянии, что даже простые гигиенические улучшения кажутся большим событием», — отметил он, приводя в пример временный пешеходный переход на улице 13 Января как положительный, но пока ещё редкий пример.

Он добавил, что часто передвигается на общественном транспорте и велосипеде, чтобы «самому почувствовать, как выглядит город на уровне его жителей».

Одним из приоритетов Каулиньша является и будущее городских тоннелей. По его словам, «тоннели в современной городской среде являются препятствием и не соответствуют 21 веку». Поэтому Рижская дума будет искать новые решения для их использования — например, адаптацию для нужд гражданской обороны или создание велопарковок.

Также продолжается сканирование всех улиц с помощью технологий искусственного интеллекта, чтобы раз в год оценивать качество покрытия и определять, где необходим ремонт.

Готовясь к зиме, Каулиньш подчеркнул, что службы уже находятся в высокой степени готовности. «Полностью готовыми, наверное, не будут никогда, но на данный момент подрядчики подготовили технику, и техника, находящаяся в распоряжении города, тоже оснащена зимним оборудованием», — пояснил он.

По его словам, в этом году обслуживание улиц и тротуаров будет осуществляться так же, как и в предыдущие годы, однако главная цель — обеспечить безопасность рижан в зимние месяцы и функциональность города в любых погодных условиях.

