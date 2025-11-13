В интервью Diena он говорит о «культурных войнах». «Ясно, что это нечто такое, о чем в Западной Европе и Северной Америке дискуссии бушуют уже долгое время и у нас они появились сравнительно недавно». По словам эксперта, «социал-либеральная сторона» в лице вышеназванной партии, намерена вести «столкновение за фундаментальные ценности». Со своей стороны, «Новое Единство» уже не является «истинным защитником и движителем» данной темы.

«Какой будет состав будущего Сейма, мы также не знаем», – признает Я.Икстенс. «Мы же не такие чрезвычайно единые, и часто эти различия связаны с двумя факторами — с образованием и с возрастом. И, вероятнее всего, мы как общество идем по пути, по которому прошли многие другие... Глядя, что происходит в США, видно, что это достигло таких экстремальных проявлений, и я был бы действительно несчастен, если бы мы начали приближаться с чему-то такому, нисколько не говоря, если бы мы попали в такую ситуацию. Поэтому эту историю про юношу, который угрожал застрелить Шлесерса, я воспринимаю именно под таким соусом — что в обществе происходит радикализация. То, что он душевно неуравновешен, ну, я извиняюсь, в США такие душевно неуравновешенные время от времени что-то совершают. Именно потому это разжигание, которое в данный миг совершенно очевидно происходит, что мы сейчас какая-то власть кремлинов и это почти важнейший бой — ну, это очевидно преувеличено».

Я.Икстенс констатировал, что разжигают страсти обе стороны. «Но более громкая в данный миг, на мой взгляд, сторона поддерживающих конвенцию». «Необходимость деэскалации совершенно очевидна», - рекомендует эксперт.