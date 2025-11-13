Сегодня в Алсунге откроется услуга транспорта по требованию, агентству ЛЕТА сообщила специалист по связям с общественностью Курземского планировочного региона Лаура Хомка.

Торжественное мероприятие состоится в 14:00 в Алсунгском доме культуры с прибытием первых пассажиров транспорта по требованию.

Услуга будет предложена на пилотных территориях — в Алсунге и Ване, став первым подобным решением в Курземском регионе.

В самоуправлении поясняют, что поездки будут организовываться по запросу, и их можно будет заказать как по телефону, так и через приложение Freelway. Услуга будет доступна ежедневно, за исключением государственных праздников, и ей смогут воспользоваться как местные жители, так и гости, находящиеся на пилотных территориях. Из Алсунги можно будет доехать до Кулдиги и Юркалне и обратно, а из Ване — до Кандавы и Сабиле и обратно.

Одновременно в рамках проекта внедряется и тестируется приложение Freelway, которое поможет не только заказать услугу, но и объединять находящихся поблизости пассажиров и водителей, обеспечивая удобную организацию совместных поездок.

Мероприятия проекта реализуются при поддержке программы Центральной Балтии на 2021–2027 годы.