Вместо автобусов: в Курземе начинает работать транспорт по запросу 3 3003

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вместо автобусов: в Курземе начинает работать транспорт по запросу
ФОТО: LETA

Сегодня в Алсунге откроется услуга транспорта по требованию, агентству ЛЕТА сообщила специалист по связям с общественностью Курземского планировочного региона Лаура Хомка.

Торжественное мероприятие состоится в 14:00 в Алсунгском доме культуры с прибытием первых пассажиров транспорта по требованию.

Услуга будет предложена на пилотных территориях — в Алсунге и Ване, став первым подобным решением в Курземском регионе.

В самоуправлении поясняют, что поездки будут организовываться по запросу, и их можно будет заказать как по телефону, так и через приложение Freelway. Услуга будет доступна ежедневно, за исключением государственных праздников, и ей смогут воспользоваться как местные жители, так и гости, находящиеся на пилотных территориях. Из Алсунги можно будет доехать до Кулдиги и Юркалне и обратно, а из Ване — до Кандавы и Сабиле и обратно.

Одновременно в рамках проекта внедряется и тестируется приложение Freelway, которое поможет не только заказать услугу, но и объединять находящихся поблизости пассажиров и водителей, обеспечивая удобную организацию совместных поездок.

Мероприятия проекта реализуются при поддержке программы Центральной Балтии на 2021–2027 годы.

#регионы Латвии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • полосатый конь
    полосатый конь
    13-го ноября

    А разве не в этом был смысл изначальный ? "Голые, голодные но свободные !" Сколько хороших людей погубили из-за этой хер#и ? Сколько всего развалили ? Придурки...

    30
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    полосатый конь
    13-го ноября

    Не стоит так отчаиваться! Уверяю вас, всё самое интересное ещё впереди!

    24
    3
  • MT
    Michael T.
    13-го ноября

    Позор....История успеха....рабы как и я, работаю за минималку....гори в аду

    18
    3
Читать все комментарии

Видео