Холодный атмосферный фронт уже на подходе к Латвии 0 4095

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Холодный атмосферный фронт уже на подходе к Латвии
ФОТО: LETA

В четверг в Латвии скорость южного и юго-западного ветра в порывах достигнет 11–16 метров в секунду, местами на побережье – 18 метров в секунду, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Температура воздуха повысится до +7..+12 градусов, самая тёплая погода ожидается в Курземе, где местами может быть побит температурный рекорд 13 ноября. Больше новых рекордов тепла будет поздним вечером и в ночь на пятницу.

Небо будет затянуто облаками, сквозь которые иногда будут пробиваться солнечные лучи. В отдельных районах — в основном в первой половине дня в Видземе — пройдут небольшие дожди.

В Риге небо временами прояснится, осадков не ожидается. Южный и юго-западный ветер будет дуть с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +9..+10 градусов.

На севере находится циклон, связанный с ним холодный атмосферный фронт в пятницу пересечёт Латвию с северо-запада.

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
