Судьба небольших сельских школ складывается по-разному. Есть края, где за пределами административного центра нет ни одной школы. Всё зависит от того, какой самоуправление хочет видеть свою сеть образовательных учреждений, и, конечно же, не менее важна общая политика государства, пишет Diena.

В Добельском крае восемь сельских школ, и одна из них - Пенкульская основная школа, в которой сейчас обучается около ста детей, а в дошкольных группах - 30. Первая школа в Пенкульской волости открылась после 1875 года и несколько раз меняла своё местоположение, пока в 1937 году не открылось новое здание школы, которое просуществовало в таком виде всего семь лет. В 1944 году немцы привезли из латвийских городов типографское оборудование для отправки в Германию. Чтобы не оставить его в руках советской армии, немцы разбомбили здание школы, и оно сгорело дотла. Школу реставрировали в 1949, 1966/1967 годах. Третий этаж был надстроен в 1994 году, в том же году построен спортзал.

Статус школы менялся со временем: одно время она даже была преобразована в среднюю школу, но теперь, с 1992 года, она называется основной. Заместитель директора Агнесе Круминя описывает её как небольшую школу с семейными традициями и ценностями. Она рада, что благодаря родителям и местным жителям школа сохранена, и родители решают отдавать сюда своих детей.

Раньше в школе было больше учеников - около 250, но сейчас это число колеблется около 100: 44 в начальной школе, 56 в основной и 30 детей посещают детский сад, что говорит о преемственности. Здесь учатся дети не только из ближайшей округи, но и издалека, в том числе из той, где раньше были две школы - Наудитес (закрыта в 2014 году) и Букайши (2017).

Пенкульская волость, по сравнению с Наудитес и Букайши, больше - здесь есть и дом культуры, и библиотека. Что немаловажно, рядом со школой проходит главная дорога, и родителям, работающим в Елгаве или Добеле, удобно приезжать и привозить сюда детей. Сюда также ходит общественный транспорт, и некоторые дети им пользуются. В школе действуют три образовательные программы: основная и две специальные - для детей с нарушениями обучения и умственного развития. В школе учатся 12 детей с особыми потребностями, и в этом году они учатся не в отдельном классе, а вместе с остальными.