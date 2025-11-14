За последние сутки в Латвии побиты как минимум 20 температурных рекордов — восемь рекордов 13 ноября и не менее двенадцати рекордов 14 ноября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Самая высокая температура воздуха 13 ноября была зафиксирована незадолго до полуночи в Мерсрагсе — +12,4 градуса, что стало новым температурным рекордом для этой даты в масштабах всей страны. Столбик термометра превысил отметку +12 градусов также в Колке, Лиепае, Павилосте и Руцаве.

После полуночи самая высокая температура воздуха составила +12,9 градуса в Риге, что стало новым национальным температурным рекордом 14 ноября. Местные температурные рекорды побиты в большинстве районов Курземе и Земгале, а под утро — также местами в Видземе и Латгале.

Утром в пятницу с северо-запада в Латвию поступил значительно более прохладный воздух — температура во многих местах понизилась до +2..+7 градусов, на юго-востоке страны воздух пока сохраняется на несколько градусов теплее.

Ветер стихает, более сильные порывы утром сохраняются в Латгале. Самые сильные порывы за последние сутки были зафиксированы ночью в портах Лиепаи и Вентспилса — 21 метр в секунду.

Небо преимущественно облачное, местами идут кратковременные дожди. Качество воздуха хорошее.

В Риге после достигнутых ночью +12,9 градуса стало прохладнее — утром температура колеблется около +5 градусов. Ночью скорость порывов ветра в центре города достигала 15 метров в секунду, а в Даугавгриве — 17 метров в секунду. Утром северный и северо-западный ветер стал слабым, ожидается его переход на западное направление.

Самая высокая температура воздуха в Европе 13 ноября была зафиксирована в отдельных районах Испании, Франции и на Кипре — +26..+27 градусов. Самая низкая температура в ночь на пятницу — минус 15 градусов в Скандинавии.