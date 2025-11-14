Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии за сутки побиты 20 температурных рекордов 0 384

Наша Латвия
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии за сутки побиты 20 температурных рекордов
ФОТО: Unsplash

За последние сутки в Латвии побиты как минимум 20 температурных рекордов — восемь рекордов 13 ноября и не менее двенадцати рекордов 14 ноября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Самая высокая температура воздуха 13 ноября была зафиксирована незадолго до полуночи в Мерсрагсе — +12,4 градуса, что стало новым температурным рекордом для этой даты в масштабах всей страны. Столбик термометра превысил отметку +12 градусов также в Колке, Лиепае, Павилосте и Руцаве.

После полуночи самая высокая температура воздуха составила +12,9 градуса в Риге, что стало новым национальным температурным рекордом 14 ноября. Местные температурные рекорды побиты в большинстве районов Курземе и Земгале, а под утро — также местами в Видземе и Латгале.

Утром в пятницу с северо-запада в Латвию поступил значительно более прохладный воздух — температура во многих местах понизилась до +2..+7 градусов, на юго-востоке страны воздух пока сохраняется на несколько градусов теплее.

Ветер стихает, более сильные порывы утром сохраняются в Латгале. Самые сильные порывы за последние сутки были зафиксированы ночью в портах Лиепаи и Вентспилса — 21 метр в секунду.

Небо преимущественно облачное, местами идут кратковременные дожди. Качество воздуха хорошее.

В Риге после достигнутых ночью +12,9 градуса стало прохладнее — утром температура колеблется около +5 градусов. Ночью скорость порывов ветра в центре города достигала 15 метров в секунду, а в Даугавгриве — 17 метров в секунду. Утром северный и северо-западный ветер стал слабым, ожидается его переход на западное направление.

Самая высокая температура воздуха в Европе 13 ноября была зафиксирована в отдельных районах Испании, Франции и на Кипре — +26..+27 градусов. Самая низкая температура в ночь на пятницу — минус 15 градусов в Скандинавии.

Читайте нас также:
#климат #погода #ветер #Латвия #Европа #воздух #рекорды #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео