В пятницу ветер стихнет 0 148

Наша Латвия
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В пятницу ветер стихнет
ФОТО: LETA

В пятницу в Латвии ветер в основном будет слабым, западного направления, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Местами по стране пройдут кратковременные дожди, сквозь облака во многих местах выглянет солнце.

Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от +4 до +9 градусов.

Вечером в отдельных районах Видземе возможно образование гололедицы на дорогах.

В Риге возможен кратковременный дождь, будет дуть слабый западный ветер, а температура воздуха не превысит +7, +8 градусов.

Через Латвию проходит холодный атмосферный фронт.

Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
