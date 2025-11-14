Baltijas balss logotype
Впереди четыре выходных: какой день будет самым солнечным, а какой - самым дождливым и снежным 0 2151

Наша Латвия
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Впереди четыре выходных: какой день будет самым солнечным, а какой - самым дождливым и снежным
ФОТО: LETA

Из предстоящих четырёх выходных самым солнечным днём, согласно текущим прогнозам, будет суббота, а больше всего дождя и снега, вероятно, выпадет 18 ноября, сообщает ЛЕТА.

В Латвии начался период холодной погоды, который может затянуться надолго. Во второй половине ноября во многих регионах страны возможно установление устойчивого снежного покрова. В отдельных районах ожидается наступление метеорологической зимы — на Алуксненском и Видземском высокогорьях это может произойти уже 15 ноября.

В выходные температура воздуха в Латвии в основном будет колебаться от -5 до +5 градусов. В субботу погоду будет определять область высокого давления, светить солнце. В последующие дни атмосферное давление начнёт снижаться, увеличится облачность и количество осадков. Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, больше всего осадков ожидается в праздничный день — 18 ноября, когда большую часть страны может покрыть слой снега толщиной от 1 до 10 сантиметров.

Ожидается слабый ветер переменного направления. В субботу утром на побережье прогнозируются порывы северного ветра до 18 метров в секунду, а в воскресенье — порывы южного и юго-западного ветра до 15 метров в секунду.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), самым тёплым 18 ноября был в 2020 году, когда среднесуточная температура воздуха по стране составила +9 градусов, а максимальная достигла +12,2 градусов в Бауске. Самым холодным праздник был в 1998 году, когда среднесуточная температура воздуха в Латвии опустилась до -10,6 градусов. Абсолютный температурный минимум зафиксирован в 1965 году в Мерсрагсе — тогда столбик термометра опустился до -18,1 градуса.

Самый толстый снежный покров в День провозглашения Латвийской Республики за последние десятилетия был зафиксирован в 1992 году в Резекне — 27 сантиметров.

#климат #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #дождь #температура
