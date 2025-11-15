С декабря крупнейшие торговые сети Латвии начнут ежедневно передавать данные о ценах на базовые продукты в "корзине низких цен". Это нововведение призвано усилить конкуренцию и сдержать рост цен.

В декабре Центральное статистическое управление (CSP) начнет получать от торговых сетей цены на продукты из "корзины низких цен", сообщает "360TV Ziņas". Трем крупнейшим сетям – Maxima, Rimi и Lidl – законом предписано ежедневно обновлять информацию о ценах на продукты, объединенные в 10 категорий.

Категории включают: хлеб, молоко, молочные продукты, свежие овощи и картофель, свежие фрукты и ягоды, мясо, свежую рыбу, муку и другие зерновые, яйца, оливковое масло или другие растительные масла. Другие супермаркеты обещают делать это добровольно.

Актуальные цены на основные продукты, полученные CSP, будут доступны существующим сервисам сравнения цен, например Letapartika.lv, CenuDepo.lv и VisiBukleti.lv. Они планируют полноценно работать с новыми данными с января 2026 года.

Эти данные дадут покупателям возможность сравнивать цены и покупать нужные товары дешевле, а Министерство экономики надеется, что «корзина низких цен» создаст конкуренцию и замедлит рост цен на основные продукты питания.

Латвия стала первой страной в Европейском союзе, которая пытается бороться с ростом цен таким способом. Интерес к опыту Латвии уже проявили политики из Литвы и Эстонии.