Латвийцы с декабря смогут ежедневно узнавать, где продают самые дешевые товары 6 4923

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Латвийцы с декабря смогут ежедневно узнавать, где продают самые дешевые товары

С декабря крупнейшие торговые сети Латвии начнут ежедневно передавать данные о ценах на базовые продукты в "корзине низких цен". Это нововведение призвано усилить конкуренцию и сдержать рост цен.

В декабре Центральное статистическое управление (CSP) начнет получать от торговых сетей цены на продукты из "корзины низких цен", сообщает "360TV Ziņas". Трем крупнейшим сетям – Maxima, Rimi и Lidl – законом предписано ежедневно обновлять информацию о ценах на продукты, объединенные в 10 категорий.

Категории включают: хлеб, молоко, молочные продукты, свежие овощи и картофель, свежие фрукты и ягоды, мясо, свежую рыбу, муку и другие зерновые, яйца, оливковое масло или другие растительные масла. Другие супермаркеты обещают делать это добровольно.

Актуальные цены на основные продукты, полученные CSP, будут доступны существующим сервисам сравнения цен, например Letapartika.lv, CenuDepo.lv и VisiBukleti.lv. Они планируют полноценно работать с новыми данными с января 2026 года.

Эти данные дадут покупателям возможность сравнивать цены и покупать нужные товары дешевле, а Министерство экономики надеется, что «корзина низких цен» создаст конкуренцию и замедлит рост цен на основные продукты питания.

Латвия стала первой страной в Европейском союзе, которая пытается бороться с ростом цен таким способом. Интерес к опыту Латвии уже проявили политики из Литвы и Эстонии.

#цены #Латвия #конкуренция #розничная торговля #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    16-го ноября

    Без коментариев.-ПРОСТО , 10 УРОВНЯ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ!!! А НА ЭТУ ПРОГУ-СКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ СПИСАЛИ-ТО)))))))//))))))))

    1
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Был в своё время такой анекдот: Брежнев на сьезде КПСС читает доклад - "В 2000-м году каждый гражданин СССР будет иметь личный самолет...". В зале поднимается рука: "Леонид Ильич, да зачем каждому самолёт-то?!". "Ну, допустим, вы живете в Риге и узнаете, что в Магадане дают дешевую колбасу...". Очень похоже...

    24
    2
  • bt
    bory tschist
    15-го ноября

    cколько уже можно повторяться "опытом" лет "перестройки"!? там где дешевизна – там всегда дáвка и мордобой. кстати, после этого и – переполненные тюрьмы…

    10
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    15-го ноября

    Тут, помнится, один товарищ в Скай на вертолете за хлебушком летал. Это не ты случайно был, советчик?

    4
    3
  • NB
    Nose Bose
    15-го ноября

    вместо того, чтобы отменить НДС или сделать его 5% на продукты, как в нормальных странах ЕС, эти му даки очередной раз об осрутся :)

    27
    2
  • П
    Процион
    15-го ноября

    «Латвия стала первой страной в Европейском союзе, которая пытается бороться с ростом цен таким способом». Латвия лучше бы стала страной, в которой не допускался бы безудержный рост заработков чиновников и государственных лиц, есои в стране 38% населения живут ниже черты бедности. Но в Латвии имеется таинственный пенсионер, у которого месячная (!) пенсия составляет 44 тысячи евро с копейками. Пусть правительство объяснит, в цифрах, как можно было насчитать такую пенсию.

    36
    1
Читать все комментарии

