Пасмурно и сыро - это лучшее, что могут сообщить о воскресенье синоптики 0 327

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2025
LETA
Изображение к статье: Пасмурно и сыро - это лучшее, что могут сообщить о воскресенье синоптики

В воскресенье в Латвии ожидается пасмурная и сырая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо временами будет закрыто облаками, которые принесут в некоторые районы страны небольшой дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог образуется гололед. Будет дуть западный, юго-западный ветер - на большей части территории слабый, а на побережье его скорость в порывах будет достигать 15-16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1...-2 градуса, при этом более теплый воздух сохранится в прибрежных районах, где температура не опустится ниже +2...+5 градусов.

В Риге ночь пройдет с переменной облачностью и без осадков. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит около нуля.

Днем небо в Латвии будет преимущественно затянуто облаками, сквозь которые время от времени будут пробиваться солнечные лучи. Местами, преимущественно в северо-западных районах страны, ожидаются кратковременные осадки - дождь или мокрый снег. На отдельных участках дорог образуется гололед. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, южный ветер, в утренние часы на побережье - порывистый.

Максимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов, в восточных районах воздух прогреется только до 0...+2 градусов.

В Риге днем будет преимущественно пасмурно, однако значительных осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха не превысит +2...+3 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
