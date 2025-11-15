В субботу солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдет мокрый снег.

В субботу солнце будет чередоваться с облаками, местами ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

На отдельных участках дорог утром возможен гололед. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, в первой половине дня в прибрежных районах еще сохранится сильный северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов, а местами на побережье воздух прогреется до +7 градусов.

В Риге днем ожидается и солнце, и облачная погода. Утром и до полудня облака еще принесут кратковременный дождь и мокрый снег, а вторая половина дня пройдет без осадков. С утра будет дуть порывистый северо-западный ветер, а после обеда ветер стихнет.

Температура воздуха в столице будет не выше +3...+5 градусов.